Oamenii de știință care au analizat rata de dispariție a speciilor de animale strâns înrudite în ultimii 500 de ani au descoperit că, în absența oamenilor, ar fi fost nevoie de 18.000 de ani pentru ca acestea să dispară, iar rata de dispariție este în creștere.

Studiul, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a constatat că cel puțin 73 de grupuri de specii de mamifere, păsări, reptile și amfibieni au dispărut începând cu anul 1500.

Dacă tendințele ar fi urmat ratele medii de extincție de dinainte de impactul uman, ar fi fost de așteptat ca doar două să dispară, au estimat ei. Printre cele dispărute se numără păsările elefant din Madagascar, moa din Noua Zeelandă și moho honeyeaters din Hawaii.

Din cauza distrugerii habitatelor, a crizei climatice și a comerțului ilegal cu animale sălbatice, se preconizează că pierderile se vor accelera în anii următori. În cel mai pesimist scenariu, ca toate grupurile de specii aflate în prezent pe cale de dispariție să dispară până la sfârșitul secolului, rata ar fi de 354 de ori mai mare decât media ultimului milion de ani.

Noua cercetare se concentrează asupra „genurilor”, pluralul lui „genus”. Grupurile de specii sunt cunoscute sub denumirea de gen, clasificarea taxonomică fiind deasupra speciilor.

De exemplu, caii și zebrele fac parte din același gen, la fel ca și câinii, lupii și coioții. Autorii se așteptau ca genurile să aibă o rată de dispariție mai mică decât speciile individuale. Ei au constatat că acestea sunt similare.

Cercetări anterioare pe baza înregistrărilor fosile au estimat că, înainte de impactul oamenilor, aproape unul din 10.000 de genuri ar fi dispărut în fiecare secol.

Având în vedere că există aproximativ 5.400 de genuri de vertebrate cunoscute, cu excepția peștilor, ar fi de așteptat ca un gen să dispară la fiecare 250 de ani, dacă aceste rate s-ar menține, potrivit lucrării.

Autorii, profesorii Gerardo Ceballos și Paul Ehrlich, au constatat anterior că speciile dispar la o scară asemănătoare cu cea a evenimentului care a dus la dispariția dinozaurilor și avertizează că această dispariție reprezintă o amenințare pentru persistența civilizației umane.

În timp ce afirmația potrivit căreia o a șasea extincție în masă este în curs de desfășurare este contestată de unii oameni de știință, o evaluare a ONU din 2019 privind starea de sănătate a planetei a constatat că 1 milion de specii riscă să dispară din cauza presiunilor umane asupra mediului.