Răpirea și arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în noaptea de vineri spre sâmbătă par să fi inspirat Rusia. Într-un interviu acordat agenției ruse de stat Tass, fostul lider de la Kremlin Dmitri Medvedev (60 de ani) a declarat că și-ar putea imagina o operațiune similară împotriva cancelarului federal german Friedrich Merz (70 de ani).

„Răpirea neonazistului Merz ar putea fi o întorsătură excelentă în această serie de carnaval”, a spus actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate Națională de la Moscova. Și a adăugat: „Există chiar motive pentru a-l urmări penal în Germania, așa că nu ar fi o pierdere, mai ales că cetățenii suferă degeaba.”

Medvedev a subliniat, de asemenea, că și-ar putea imagina o astfel de misiune și în cazul altor șefi de stat și de guvern. Totuși, l-a menționat explicit doar pe cancelarul german. Până în prezent, nu a existat nicio reacție din partea Berlinului.

Fostul președinte rus este cunoscut pentru atitudinea sa negativă față de Occident. De câțiva ani, acesta lansează în mod repetat atacuri la adresa Europei și, în special, a Ucrainei.

Amintim că Nicolas Maduro și soția lui au fost scoși cu forța din Venezuela de trupele militare americane și au ajuns în New York, unde sunt ținuți în închisoarea în care au stat Sean „Diddy” Combs și R. Kelly și urmează să fie judecați.

Președintele american Donald Trump a oferit detalii despre operațiunea militară comandată de el și executată de unitatea de elită Delta Force. El a povestit că, după ce forțele speciale americane au pătruns în baza militară din Caracas și au ajuns în camera lui Maduro, dictatorul din Venezuela și soția sa au încercat să se refugieze într-o altă încăpere, întărită cu oțel, însă ambii au fost opriți de forțele americane înainte să intre acolo.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur. Știți ce înseamnă un loc sigur, totul din oțel. Dar nu a reușit să ajungă la ușă pentru că oamenii noștri au fost extrem de rapizi, au trecut peste toată opoziția întâmpinată. Și a fost multă opoziție. Au fost multe focuri de armă”, a explicat președintele SUA într-o conferință de presă.

Trump a precizat că Maduro a încercat să ajungă în altă cameră, dar și dacă ar fi reușit să intre, forțele militare ale SUA ar fi spulberat ușa în aproximativ 47 de secunde.

