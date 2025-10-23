„S-a angajat pe deplin pe calea războiului împotriva Rusiei”

„Dacă vreunul dintre numeroșii comentatori mai are vreo iluzie, iată ce primiți. SUA este dușmanul nostru. Iar «pacificatorul» lor vorbăreț s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului împotriva Rusiei”, a scris Medvedev pe canalul său MAX.

După cum a subliniat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, „ei vor spune, desigur, că nu putea face altfel, că a fost presat în Congres etc.”

„Acest lucru nu schimbă ideea principală: deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Și acum Trump s-a aliniat complet cu Europa nebună”, crede Medvedev.

În același timp, el a remarcat că „ultima oscilație a pendulului lui Trump are un avantaj clar”. Medvedev consideră că Ucraina poate fi acum atacată „fără a ține cont de negocieri inutile și pentru a obține victoria acolo unde este cu adevărat posibil – pe teren, nu în spatele unui birou”:

„Dar există un avantaj clar al acestei ultime oscilații a pendulului lui Trump: ne permite să lovim toate ascunzătorile lui Bandera cu o mare varietate de arme, fără a ține cont de negocieri inutile. Și să obținem victoria exact acolo unde este posibil: pe teren, nu în spatele unui birou. Prin distrugerea dușmanilor, nu prin încheierea unor „înțelegeri” fără sens.”

Noi sancțiuni pentru petrolul rusesc

Donald Trump a anulat întâlnirea planificată cu liderul rus de la Budapesta, iar SUA au impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la refuzul lui Vladimir Putin de a opri războiul din Ucraina, relatează CNN, BBC și The Guardian.

Donald Trump a numit pachetul de sancțiuni „extraordinar” și a adăugat că speră că acestea vor putea fi retrase rapid dacă Rusia este de acord să oprească războiul.

Pe de altă parte, Kremlinul a transmis că Rusia nu este pregătită să accepte „altceva decât capitularea Ucrainei”, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

După conversația telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, precum și după întâlnirea liderului SUA cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a devenit clar că Moscova este pregătită să investească resurse semnificative pentru a-și îndeplini cerințele pe câmpul de luptă, dacă este necesar, relatează New Voice.







