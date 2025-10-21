Nu se gândește la armistițiu

„Vocile Kremlinului au clarificat poziția Rusiei cu privire la discuții, în urma relatărilor occidentale despre o întâlnire Trump-Zelenski din 17 octombrie, pentru a reafirma că Rusia rămâne angajată să abordeze presupusele «cauze profunde» ale războiului și nu este dispusă să accepte un armistițiu”, se arată în raport.

Analiștii au reamintit că Moscova a făcut referire în repetate rânduri la necesitatea eliminării presupuselor „cauze profunde” ale războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, pe care oficialii ruși le-au identificat drept expansiunea NATO spre est și presupusa discriminare împotriva populației vorbitoare de limbă rusă din Ucraina.

Kremlinul folosește discuția despre aceste „ cauze profunde” pentru a promova principalele revendicări militare ale Rusiei privind neutralitatea Ucrainei, înlăturarea guvernului legitim din Ucraina, instalarea unui guvern pro-rus și modificări ale politicii ușilor deschise a NATO, notează ISW.

„O victorie completă în Ucraina cu orice preț”

Analiștii au remarcat, de asemenea, că Moscova pregătește populația rusă pentru „o victorie completă în Ucraina cu orice preț”, un efort care contrazice disponibilitatea declarată a lui Putin de a face concesii teritoriale. Acesta este un alt semn că Putin nu are nicio intenție de a renunța la cerințele sale de lungă durată în viitoarele negocieri de pace.

Pe 16 octombrie, Trump a avut o conversație telefonică cu Putin, după care a anunțat o nouă întâlnire cu acesta la Budapesta. Potrivit publicației The Washington Post, în timpul acestei conversații, Putin a cerut Ucrainei să renunțe la controlul deplin asupra regiunii Donețk, punând acest lucru drept condiție pentru încetarea războiului.

În plus, el a propus un schimb: unele zone din regiunile Zaporojie și Herson, controlate parțial de Rusia, ar putea fi cedate Ucrainei în schimbul transferului integral al regiunii Donețk.

Zelenski cere presiuni

Liderul american a declarat că vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și reprezentantul special Steve Witkoff se vor alătura discuțiilor cu Rusia, care sunt programate să aibă loc în termen de două săptămâni și vor include și Ucraina.

Ulterior, prim-ministrul Viktor Orban a spus că Ungaria este gata să găzduiască întâlnirea liderilor și că pregătirile pentru summit au început deja.

Pe 17 octombrie, secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Putin intenționează într-adevăr să se întâlnească cu Trump, dar că trebuie efectuată o „pregătire temeinică” înainte de discuții.

Potrivit acestuia, toate detaliile ar trebui mai întâi rezolvate de ministrul de Externe Serghei Lavrov și de secretarul de stat american Marco Rubio. Aceștia urmează să aibă o conversație telefonică, apoi o întâlnire personală, în cadrul căreia vor conveni asupra tuturor detaliilor organizatorice.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat NBC News pe 19 octombrie că este pregătit să meargă la Budapesta pentru o întâlnire între președintele american Donald Trump și dictatorul rus Vladimir Putin.

Zelenski a menționat, de asemenea, că Trump ar trebui să pună mai multă presiune pe dictatorul rus decât pe Hamas și și-a exprimat opinia că o parte a acestei presiuni ar putea fi furnizarea de rachete americane Tomahawk către Ucraina.

