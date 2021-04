Este a doua oară când DNA solicită Senatului ridicarea imunității lui Florian Bodog, acuzat în cazul consilierei sale, care nu ar fi venit la serviciu timp de un an.

Florian Bodog este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de:

abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (12 acte materiale);

fals intelectual, în formă continuată (12 acte materiale);

fals în înscrisuri sub semnătură privată (trei infracțiuni).

Există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că demnitarul ar fi acționat în mod direct pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contract. Comunicat DNA:

Procurorii DNA arată că în perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, Florian Bodog, „deși cunoștea că persoana angajată în funcția de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu […], ar fi atestat în mod nereal prezența acesteia la locul de muncă prin semnarea foilor colective de prezență și nu a luat măsuri pentru sancționarea disciplinară”.

Drept urmare, „consiliera ministrului de la acea dată ar fi obținut drepturi salariale care nu i se cuveneau în cuantum de 75.656 de lei, sumă ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului respectiv”.

Pe 23 septembrie 2019, Senatul a respins o cerere similară a DNA de încuviințare de începere a urmăririi penale a lui Florian Bodog.

Florian Bodog: Sunt nevinovat

Contactat de Libertatea, senatorul PSD a declarat că a prezentat în urmă cu doi ani dovezile care atestă că este nevinovat.

„Eu nu știu despre ce este vorba, înțeleg că este pentru același lucru pentru care s-a cerut și data trecută. Data trecută, am prezentat colegilor din Comisia juridică dovezile la care am avut acces și la care poate să aibă acces oricine, de pe net, cu privire la locurile în care am fost reprezentat de doamna consilieră. Altceva nu am ce să spun”, a declarat Bodog pentru Libertatea.

Întrebat cum se consideră, Florian Bodog a spus: „Nevinovat, nu am nicio problemă”.

Florian Bodog a fost ministru al sănătății în perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018.

El a rămas fără titlul de doctor în Management după ce CNATDCU a stabilit că şi-a plagiat teza de doctorat, copiind dintr-o carte, a informat PressOne în iulie 2019.

