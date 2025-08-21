Terenul nu se află pe domeniul public

Lucrarea, realizată cu utilaje, muncitori și materiale ale primăriei, nu a trecut prin Consiliul Local, nu are un proiect oficial și nici o valoare declarată, însă a fost finanțată din bani publici. În mod legal, investiția nu ar fi putut fi aprobată, întrucât terenul nu se află în domeniul public.

Întrebat direct de jurnaliștii Recorder despre aceste nereguli, primarul a admis că procedura este ilegală: „Aveți dreptate”, a spus acesta, susținând că a construit drumul „pentru că era nevoie”.

Totodată, el a afirmat că inițiativa a venit la solicitarea locuitorilor din zonă, chiar dacă, pe hartă, se observă că există deja o stradă care leagă zona de Șoseaua Industriilor, astfel încât noua arteră nu aduce beneficii reale comunității.

Drumul a fost finalizat rapid

Drumul a fost finalizat în doar câteva zile, între 8 și 14 august, iar la lucrări au participat cel puțin 10 utilaje și mașini aparținând direcțiilor primăriei și companiilor subordonate Consiliului Local (Salubritate și Deszăpezire SRL, Algoritm Construcții SRL).

Au fost reabilitați circa 300 de metri de drum deja existent, după care s-a construit de la zero o porțiune de aproximativ jumătate de kilometru.

Terenul pe care a fost ridicată șoseaua aparține lui Ionuț Negoiță, prin firma Future Business Ideas SRL, care dezvoltă aici ansamblul rezidențial HILS Republica – un proiect ce include peste 700 de apartamente, un centru comercial, o clinică și un centru educațional.

Locuințele au fost deja scoase la vânzare, cu prețuri începând de la peste 110.000 de euro pentru o garsonieră.

Robert Negoiță neagă că s-ar afla într-un conflict de interese

Întrebat de jurnaliștii Recorder dacă se află într-un conflict de interese, Robert Negoiță a negat, afirmând: „Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare greșită”.

Legea interzice finanțarea din bani publici a drumurilor construite pe terenuri private, tocmai pentru a evita situația în care proprietarul ar putea închide artera după bunul plac.

Conform Ordonanței de Urgență 47/1997 privind regimul drumurilor, pentru realizarea unui drum de interes public autoritățile trebuie să treacă terenul în proprietate publică, prin achiziție, donație, schimb, uzucapiune sau expropriere.

Orice astfel de investiție necesită aprobarea Consiliului Local, lucru care nu s-a întâmplat în cazul drumului realizat de Primăria Sectorului 3 pe terenul familiei Negoiță.

