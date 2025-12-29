Mai exact, Crețu este acuzat că a luat mită 40.000 de lei, adică 8.000 de euro, iar Zamfiroi este acuzat de luare de mită, dar și de complicitate la luare de mită.

„În data de 01 iulie 2025 inculpatul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț ar fi primit prin intermediul complicelui său, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, inculpatul S.V., în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București S.A. În aceeași zi, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi predat suma de 40.000 de lei inculpatului Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț”, a transmis DNA.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. „În data de 30 iulie 2025, în mun. București, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins inculpatului B.C., administratorul unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 lei, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, iar cu această ocazie inculpatul B.C. ar fi promis că va da acea sumă. În cauză, pentru a se garanta confiscarea specială, s-a instituit măsura asiguratorie pe suma de 40.000 lei transferată de inculpatul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț într-un cont bancar deschis de ANABI”, au precizat procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Trimiterea în judecată are loc la 3 luni după perchezițiile făcute de DNA la Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), despre care Libertatea a anunțat încă de la acel moment, citând surse din interiorul DNA.

Ministerul Energiei este principalul acționar al companiei ELCEN (Electrocentrale București S.A.), cu 97,51% din acțiuni, iar SNGN Romgaz deține restul de 2,49%.