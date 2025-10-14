Cuprins:
Trump a descris coperta ca fiind „cea mai proastă din toate timpurile”
Donald Trump s-a plâns că fotografia îl arată cu „ceva plutind deasupra capului meu care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică”.
Trump a apărut pe coperta Time după ce a semnat un pact în Egipt pentru a pune capăt războiului din Gaza după doi ani de vărsare de sânge. El a descris acordul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind în pregătire de „3.000 de ani”.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Trump să ajute la încheierea războiului din Ucraina, așa cum a mediat pacea în Gaza.
„Sper că va folosi aceleași instrumente și mai mult pentru a face presiuni asupra lui Putin să oprească războiul său”, a declarat Zelenski pentru Fox News.
Reacția Kremlinului
Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a criticat și ea coperta.
Ea a scris pe Telegram că alegerea fotografiei este „uimitoare”, conform POLITICO. Zakharova a adăugat că „doar oameni nesănătoși, obsedați de răutate și ură – poate chiar ciudați – ar fi putut alege o astfel de fotografie”.
Relațiile SUA-Rusia
Deși relațiile dintre Moscova și Washington s-au îmbunătățit oarecum de când Trump și-a început al doilea mandat, refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei din Ucraina rămâne o problemă.
Trump l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la discuții de pace în Alaska în august.
