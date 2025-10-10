Momentul decisiv a fost o întâlnire la New York, în marja Adunării Generale a ONU, prezidată de Trump. Acesta a prezentat un plan de pace în 20 de puncte în fața unor state arabe și musulmane care ar putea forma coloana vertebrală a unei forțe de stabilizare în Gaza.

Schimbarea de poziție a lui Trump

Președintele american a fost convins să-și schimbe opinia pe două aspecte critice. În primul rând, palestinienii nu ar trebui alungați din Gaza, iar Israelul nu ar trebui să conducă teritoriul. „Gaza ar trebui să fie pentru locuitorii din Gaza“, a declarat o sursă citată de The Guardian.

În al doilea rând, Trump a fost convins că un plan pentru viitorul Gazei nu ar complica negocierile pentru un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, ci ar fi o condiție prealabilă pentru succes.

Israelul a transformat orașul Gaza într-un „câmp de moloz”, 78 de persoane au murit pe 1 septembrie. Foto: Hepta

Presiunea asupra Israelului

O persoană implicată în strategia președintelui SUA a declarat: „Oamenii nu vor să audă asta, dar avantajul lui Trump este că odată ce decide să facă ceva, este ca un tăvălug. Și chiar a pus presiune pe israelieni”.

Trump a fost nemulțumit de decizia unilaterală a Israelului de a bombarda Doha pe 9 septembrie. Ca urmare, premierul Netanyahu a fost obligat să-și ceară scuze și să promită că va respecta suveranitatea Qatarului în viitor.

Rolul statelor arabe

Statele arabe au jucat un rol important în exercitarea presiunii politice asupra Hamas pentru a negocia. Ele au putut indica o cale către statalitatea palestiniană, care a fost întotdeauna condiția lor prealabilă pentru reconcilierea cu Israelul.

Protest masiv la Tel Aviv: 120.000 de oameni au cerut eliberarea ostaticilor din Gaza Foto: Profimedia

Negocierile din Egipt

Sosirea lui Jared Kushner, a șefului biroului de informații al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, și a prim-ministrului Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a confirmat că o înțelegere era iminentă.

Negociatorii Hamas au căutat să clarifice numele palestinienilor care urmează să fie eliberați, mecanismul de eliberare a ostaticilor israelieni și aspectele „de a doua zi“ ale acordului.

Viitorul Gazei

Multe elemente ale planului în 20 de puncte al lui Trump sunt abordate de diplomați din SUA, Europa și statele arabe la o întâlnire separată la Paris. Pe agendă se află chestiuni precum predarea armelor de către Hamas, excluderea sa din administrațiile viitoare și mandatul unei forțe internaționale de menținere a păcii.

Un diplomat implicat în discuții a declarat: „Tragedia este că toate acestea ar fi putut fi convenite cu 20 de luni în urmă, toate elementele erau acolo. Obiectivul cheie israelian – motiv pentru care este o tragedie că acest război a durat atât de mult – a fost îndepărtarea Hamas de la conducerea viitoare, și acest lucru era obținabil cu mult timp în urmă”.

Acordul de încetare a focului în Gaza reprezintă un pas important către stabilizarea regiunii, dar multe provocări rămân de abordat în implementarea sa și în construirea unui viitor pașnic pentru palestinieni și israelieni.

