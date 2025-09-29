O gură de oxigen

Pacienții cu afecțiuni oncologice se confruntă adesea cu costuri medicale enorme (tratamente, medicamente, investigații, intervenții chirurgicale, recuperare) care nu sunt întotdeauna acoperite integral de sistemul public de sănătate sau de asigurările private. Retragerea fondurilor de la Pilonul II poate oferi o gură de oxigen financiar vitală.

Pe lângă costurile medicale directe, boala poate duce la pierderea capacității de muncă și, implicit, a veniturilor. Fondurile retrase pot fi folosite pentru a acoperi cheltuieli curente, pentru a asigura o nutriție adecvată, pentru a îmbunătăți condițiile de locuit sau pentru a accesa terapii complementare care pot ameliora suferința.

Pentru pacienții cu un prognostic rezervat, ideea de a acumula bani pentru o pensie pe care s-ar putea să nu o mai apuce este frustrantă. Această măsură le permite să folosească banii atunci când au cea mai mare nevoie de ei.

Proiectul Guvernului prevede în forma actuală, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe opt ani.

„Se deschide o cutie a Pandorei”

În comisie au avut loc dezbateri la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate precum bolnavul oncologic să beneficieze şi persoanele cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolilor rare, infecţiilor cu virusuri hepatice, infecţiei HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a afirmat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Dan Armeanu, la prima dezbatere asupra acestui proiect, de săptămâna trecută, din Comisia senatorială de buget.

S-a ținut cont de speranța de viață scăzută

Preşedinta Comisiei pentru muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a precizat că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici s-a luat în considerare speranţa de viaţă mai scăzută a acestora. Acest lucru abordează o realitate dură, dar oferă o soluție concretă pentru o categorie de pacienți extrem de vulnerabili.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, este de părere că persoana care a contribuit la Pilonul II trebuie să decidă singură ce face cu banii săi, susținând că are loc o discriminare între bolnavi oncologici şi bolnavi cu alte afecţiuni.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private şi raportul comun al Comisiilor de buget şi de muncă vor intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.

Peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei. Contribuția actuală este de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.

