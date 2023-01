DOCUMENT. Rectorul Academiei SRI contestă „competențele” profesorului Bjola de la Universitatea Oxford de a analiza doctoratul ministrului Bode

Pe 12 decembrie 2022, la sediul UBB din Cluj a sosit un memoriu. El a fost trimis cu o lună înainte ca UBB să facă public, prin comisia de etică, verdictul celei de-a doua analize de plagiat a doctoratului ministrului de interne Lucian Bode.

Este vorba despre comisia de etică formată pentru a reanaliza lucrarea de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode. UBB a sesizat că evaluarea sa inițială a fost contrazisă de o investigație jurnalistică a Emiliei Șercan. Universitatea a reluat procesul și a anunțat că noua analiză va avea ca autori și profesori din străinătate.

Memoriul împotriva acestei a doua evaluări a fost trimis la UBB în temeiul art. 7 Legea 554/2004, care spune că „înainte de a se adresa instanţei, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său se adresează autorității publice emitente” și cere revocarea. Dacă autoritatea nu răspunde conform doleanței petentului, acesta se poate adresa instanței.

Ce atacă profesorul Adrian Ivan, autorul memoriului trimis prin avocat la UBB?

„Hotărârea (n.r. – de este complet nemotivată și nu conține o minimă bază factuală care să susțină măsurile adoptate”, susține prof. dr. Ivan, cel care a coordonat lucrarea de doctorat a actualului secretarului general al PNL, Lucian Bode.

Ivan susține că o Comisie de Analiză desemnată „doar de către președintele Comisiei, și în condiții incerte, este vădit nelegală”. Rectorul Academiei SRI recunoaște în document că este dreptul comisiei să numească experți externi. Dar el se opune numirii unuia dintre ei, susținând că nu are competența academică necesară pentru a analiza teza ministrului Bode, pentru că e profesor în alt domeniu.

„Este cel puțin îndoielnică modalitatea de desemnare a domnului expert Corneliu Bjola, care dincolo de faptul că este nelegală prin prisma aspectelor procedurale, este nelegală și sub aspectul competențelor sale, raportat la titlul tezei de doctorat: Securitatea Energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI”.

Or, domnul Corneliu Bjola este cadru didactic asociat în cadrul Universitățiii Oxford, domeniul său de cercetare fiind în legătură cu the impact of digital technology on the conduct of diplomacy with a focus on strategic communication and digital influence as well as on theories and methods for countering disinformation and propaganda.

Plângerea prealabilă a profesorului Adrian Ivan: