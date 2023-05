DOCUMENTE. Politizarea primăriilor în lumina reflectoarelor: rețeaua PNL, implicată în organizarea concertului lui Robbie Williams din București

Joi, 25 mai 2023, firma D&D East Entertainment, care îl reprezintă în România pe impresarul Marcel Avram, a anunțat amânarea festivalului Summer in the City.

Amânarea din scurt i-a nemulțumit pe mulți fani Robbie Williams ori LP, artiști care urmau să concerteze în fața Palatului Parlamentului la sfârșitul acestei săptămâni. În spatele amânării se ascunde un șir de evenimente de culise, așa cum reiese din documente din Primăria București și din mărturii culese de Libertatea.

Evenimentul cu baloane pe Lacul Morii

Opt baloane mari colorate, cu nacelă, s-au ridicat între 30 septembrie și 2 octombrie 2022, pe insula din Lacul Morii, vestul Bucureștiului, unde sectorul 6 se termină în câmp. Evenimentul a avut loc în prima ediție a festivalului „RiseUp Bucharest on the Sky by MachineMan”. Baloanele s-au ridicat în aer, ancorate.

Imagine de la RiseUp 2022, desfășurat pe insula din Lacul Morii, sector 6.

Organizator a fost avocatul Bogdan Petre. Petre este „un excentric”, se descrie el, care și-a schimbat viața sedentară în urmă cu un deceniu. A ajuns să organizeze evenimente cu baloane, să sară cu parașuta și spune că pregătește un salt de la înaltă altitudine.

Recomandări PORTRET. Un bărbat cu dizabilități din Făurei schimbă destinele tinerilor romi, pe care îi convinge să meargă la facultate: „Avem astăzi ingineri, medici”

Bogdan Petre, avocat, organizator RiseUp.

Evenimentul cu baloane a avut-o invitată pe scenă pe Delia. S-au ținut workshopuri, show-uri de lumini. S-a gândit să repete experiența.



Însă nu pe Lacul Morii, zonă unde apare deseori vântul. „Balonul e meteo dependent. Dacă e un vânt de 3 m/s, nu îl poți ridica de la sol în siguranță. Așa că am vrut să repetăm festivalul, dar în oraș. Să fie ceva mai mare. Și am ochit singura zonă din oraș suficient de spațioasă, fără cabluri și cu clădiri care pot fi stăvilar în calea vântului”, afirmă el. Piața Constituției.

„Căutați-ne la anul”

„Pentru toți copiii din noi, am ales perioada 1-4 iunie pentru a ne vedea, în mijlocul orașului, copilăria”, povestește avocatul. El a luat legătura cu Primăria Municipiului București, chiar imediat după ce a terminat festivalul de pe Lacul Morii. Le-a scris celor de la PMB încă de pe 4 noiembrie 2022. După mai multe e-mailuri schimbate, a aflat că, pentru avizarea unui eveniment din 2023, trebuie să trimită cerere în anul curent. Nu mai devreme.

Recomandări Țopescu jr, contract special cu TVR: „Părțile convin că programul trebuie să atingă un rating de 0,0%”

„Cererile dumneavoastră pentru avizarea desfășurării unei manifestații publice în anul 2023 se pot realiza numai pe baza unor cereri formulate și înregistrate în cursul anului calendaristic în care ar urma să se desfășoare manifestația” – răspuns PMB din 16.11.2022

Așa că, atunci când orașul fumega încă de la artificiile de Anul Nou, colaboratorii avocatului au trimis trei cereri de avizare pentru trei spații diferite. Toate variantele solicitate de el aveau Piața Constituției în componență. Era ora 00:04 a noului an.

A altă asociație a depus și ea cerere, cu o lună mai târziu

Pe 6 ianuarie 2023 a venit un prim aviz. Cel ce privea „componentele educațional-sportive”. Și apoi, o lună de pauză. La început de februarie, Petre a fost chemat la comisia de avizare.

Avocatul nu știa că, cu doar 3 zile înainte de a fi chemat la Primărie, pe 31 ianuarie 2023, o asociație, Academia Viitorului Rromani Pact, cerea avizarea unor alte două evenimente în aceeași perioadă. În același loc.

Fondată pe 9 mai 2022, asociația cerea Primăriei să poată organiza un festival pe nume Summer in the City și un concert omagial pentru Gheorghe Zamfir, naistul care a împlinit 82 de ani.

Solicitarea prin care Asociația Academia Viitorului Rromani Pact, aparținându-i unui șef PNL, cere să organizeze festivalul Summer in the City

La Summer in the City urmau să cânte Robbie Williams, Sam Smith, LP și Editors.

„Au vrut să unească evenimentele, Summer in the City și Gheorghe Zamfir, pentru că scena ar fi rămas aceeași. Sigur, cu micile adăugiri ale artiștilor de la Summer in the City. Dar e mult mai convenabil să păstrezi o scenă cu chirie decât să plătești pentru montarea alteia”, au explicat surse din industrie.

Concertul cu Robbie Williams fusese anunțat de la jumătatea lunii decembrie 2022. Cererea oficială s-a făcut pe 31 ianuarie 2023. Artiștii au fost puși pe afiș înainte ca organizarea evenimentului să fie aprobată.

Academia Viitorului Rromani Pact, fondată de un PNL-ist de frunte din Capitală

Summer in the City este opera lui Marcel Avram, cunoscut internațional pentru organizarea unor turnee muzicale. Organizarea se face prin firma unei apropiate, D&D East Entertainment. E compania care l-a mai adus pe Robbie Williams la București și în 2015.

D&D East Entertainment este deținută 100% de Dana-Denisa Săndulescu.

Însă nu și Asociația Academia Viitorului Rromani Pact, cea care a cerut aprobare de la Primărie pentru eveniment.

Conform documentelor consultate de Libertatea, Academia Viitorului Rromani Pact este fondată de Silviu Gabriel Mototolea, 35 de ani. Mototolea este secretar general adjunct al PNL București și face parte și din conducerea PNL Sector 4.

Prima pagină a statutului asociației lui Silviu-Gabriel Mototolea, secretar general adjunct PNL București, cea care apare ca organizator al festivalului.

Avocatul susține că a fost amenințat de peneliștii Mototolea, Țenu și Niculae

Pe 13 februarie 2023, la 10 zile după o întâlnire inițială a comisiei, Bogdan Petre a fost chemat în biroul viceprimarului Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Problema, în acest caz, era că baloanele ceruseră primele aviz”, explică o sursă a ziarului, la curent cu derularea evenimentelor din Primărie „Și, fiind regula primul venit, primul servit, nu îl puteau refuza, cel puțin nu pe față”.

„În birou nu era doar Bujduveanu”, povestește Petre. Avocatul spune că a remarcat, „cu suspiciune”, că vicele – care prezidase comisia de avizare în locul primarului – era însoțit de trei bărbați.

Unul dintre ei era Mototolea. Ceilalți doi erau doi colegi ai lui Mototolea din PNL Sectorul 4: Cosmin Țenu, secretar general al PNL Sector 4, și Adrian Niculae, consilier local PNL în același sector.

De la stânga: Silviu Mototolea, Cosmin Țenu și Adrian Niculae

Petre spune că avea să înțeleagă, de îndată, de ce sunt cei trei acolo. Povestește că Bujduveanu, mult mai agresiv, pe un ton imperativ, i-a pus „să se înțeleagă”.

Mi-au oferit mai multe alternative. Eu le-am explicat că nu pot ancora baloanele în Piața Alba Iulia sau în alte locații, pentru că nu am spațiul necesar, sunt cabluri și așa mai departe. Le-am propus o soluție de compromis: comasarea celor două evenimente. Bogdan Petre, organizator RiseUp:

Potrivit aceluiași avocat, Mototolea, Țenu și Niculae l-au invitat la o cafenea de lângă Primărie. „În cafenea m-au amenințat și mi-au spus că au comisia la degetul mic și că «îi costă mai puțin comisia» decât parteneriatul propus de mine”.

Nicușor Dan a ales Summer in the City

Supărat, Petre a făcut plângeri penale la DNA și a atacat Primăria București în instanță. Iar din februarie până în luna mai, PMB „nu mi-a oferit niciun răspuns oficial” referitor la festival.

Organizatorul spune că ar fi avut nevoie de cel puțin 4-6 luni pentru a pregăti totul. Abia pe 9 mai 2023, cu mai puțin de o lună înaintea evenimentelor, aceeași comisie s-a întrunit, de data aceasta prezidată de Nicușor Dan.

„Primarul general a precizat că un eveniment de anvergura concertului Summer in the City creează premisele asigurării unor beneficii mai mari pentru municipalitate, atât din punct de vedere economic, turistic, cât și cultural raportat la numărul de participanți estimați și notorietatea artiștilor invitați”, se arată în procesul-verbal.

Pe 9 mai 2023, înainte să se afle de amânarea Summer in the City, primarul Nicușor Dan a spus că, pentru oraș, e mai important festivalul cu Robbie Williams

Propunerea a fost, din nou, mutarea locației sau a datei celor de la RiseUp.

Undă verde cu jumătate de lună înainte de festival

Dar mai apoi, Primăria București a mutat neașteptat pe 15 mai 2023. Când i-a dat undă verde lui Bogdan Petre, printr-un document publicat de Libertatea.

Mai erau doar două săptămâni până la ceea ce trebuia să fie startul festivalului. În protocolul „privind organizarea adunării publice solicitată pentru perioada 31 mai – 6 iunie 2023”, nr. 314/15.05.2023, Primăria Capitalei aprobă evenimentul în aceeași locație cu concertul Robbie Williams.

Pentru că, de fapt, PMB știa că Robbie Williams nu mai putea veni și Summer in the City urma să se amâne, potrivit unor surse din municipalitate.

A urmat apoi amânarea Summer in the City, un anunț venit pe 25 mai, după trei zile în care ziarul a întrebat în mod repetat organizatorii despre asta.

Bujduveanu: „Au fost mai mulți oameni la întâlnire”

Viceprimarul Bujduveanu și Silviu Mototolea la o acțiune PNL București

Silviu Mototolea nu a putut fi contactat de Libertatea, în ciuda mai multor solicitări din partea ziarului. A răspuns, în schimb, viceprimarul Stelian Bujduveanu.

Acesta a spus că nu există o prevedere legală care să susțină principiul „primul venit, primul servit”, oportunitatea unui eveniment este decisă în funcție de beneficiile pe care le aduce acel eveniment orașului. Iar în acest caz, oportunitatea a fost în favoarea Summer in the City, a decis comisia.

Viceprimarul Stelian Bujduveanu | Foto: Hepta

Admite că a organizat o întâlnire între ambii organizatori, ai festivalului și ai RiseUp, „am fost petiționat de către cei cu concertul să aduc ambele evenimente în același timp să se întâmple”.

„Au fost mai mulți oameni la întâlnire”, a spus Bujduveanu, confirmând doar prezența liberalului Silviu Mototolea, fondatorul asociației Academia Viitorului Rromani Pact. „Da, sunt împreună în organizare, dar cei de la D&D îl aduc pe Robbie Williams. Îl cunosc pe domnul Mototolea, dar nu avem nicio altă legătură”.

„Ne-am fi bucurat ca ambele evenimente să aibă loc în București. Nu e treaba noastră, ca municipalitate, să discutăm relațiile comerciale între alți operatori. Noi ne-am fi dorit să se întâmple toate evenimentele care ar fi adus valoare Bucureștiului”, a spus viceprimarul Capitalei.

„De la asta să pornești o poveste că cineva a vrut să dea sau n-a vrut să dea, ne depășesc bârfele între operatori. Să invoci motivul că ai primit avizul prea târziu ca să organizezi un eveniment chiar mi se pare deplasat”, a adăugat Bujduveanu, referindu-se la Bogdan Petre, care a primit aviz de la PMB cu două săptămâni înainte de data la care ar fi trebuit să ridice baloanele în ancoră în Piața Constituției.

Ziarul a contactat și firma D&D East Entertainment, organizatorul public al festivalului. Compania a oferit doar un alt punct de vedere în care a anunțat că persoanele cu bilet la Sam Smith vor putea recupera banii, iar ceilalți cumpărători sunt așteptați în 18-19 august în Piața Constituției.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Momentul în care Kate Middleton nu ascultă de Charles. Regele nu este deloc mulţumit!

Viva.ro De ce a lipsit Sorin Bontea de la nunta Ginei Pistol. Chiar el a spus acum adevărul: 'Nu am...'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Cele patru zodii care pășesc cu dreptul în luna iunie 2023. Vin zile cu belșug

Știrileprotv.ro Coșmarul unor turiste care au rezervat o vilă în Italia. Când au ajuns la cazare au avut un șoc

Observatornews.ro "A încuiat-o în birou şi a nenorocit-o cu toporul". O femeie din Mehedinți, în comă după ce a fost bătută cu bestialitate de propriul şef

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Ana Odagiu și fostul soț al Victoriei Răileanu s-au căsătorit după nici un an de relație: 'Cuvintele mi-au rămas mici'. Primele imagini și declarații