Promisiunea improvizată a devenit din ce în ce mai mult o povară pentru Musk. La șase luni după ce Donald Trump a anunțat oficial înființarea vehiculului de reducere a costurilor al lui Musk, așa-numitul Departament pentru Eficiență Guvernamentală (Doge), acesta nu a găsit încă nici măcar o fracțiune din suma inițială, cu atât mai puțin să facă reduceri care ar reduce cheltuielile an de an.

În timp ce site-ul web al Doge susține că s-au realizat economii de 170 de miliarde de dolari, o anchetă a FT arată că doar o mică parte din această sumă poate fi verificată. În schimb, există dovezi că s-au utilizat evaluări umflate pentru a mări cifrele, în timp ce contractele care expiraseră deja au fost declarate ca noi economii. În același timp, datele Trezoreriei SUA nu au arătat până în prezent nicio scădere a cheltuielilor guvernamentale.

Pe măsură ce Doge s-a străduit să facă progrese, s-a străduit să prezinte o imagine pozitivă: pentru a-și întări afirmațiile, site-ul său web combină reducerile recurente ale cheltuielilor federale prin reducerea forței de muncă cu influxuri temporare sau unice de numerar provenite din vânzarea de proprietăți federale și anularea contractelor.

„Cel mai probabil, suma economiilor declarate de Doge este semnificativ mai mică decât cea dorită inițial de Elon Musk”, spune Dominik Lett, analist la Institutul Cato pentru piața liberă. „Doge nu ar trebui să fie considerat un efort foarte reușit de reducere a deficitului.” Musk și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Retragere fără glorie. Implicarea politică a lui Musk a tras în jos Tesla

Musk se retrage prematur din funcția sa de conducere a Doge – care trebuia să dureze până la vara viitoare – pe fondul reacțiilor negative din partea membrilor cabinetului Trump și protestelor persistente din partea Congresului.

El părăsește Washingtonul mai sărac, deoarece exploatările sale politice au șters sute de miliarde de dolari din prețul acțiunilor Tesla și au dus la anularea contractelor cu furnizorul său de internet prin satelit, Starlink.

Doge, despre care Trump a afirmat că ar putea avea un impact la fel de puternic ca Proiectul Manhattan de construire a primei arme nucleare, nu a reușit să îndeplinească așteptările înalte ale lui Musk. „În ansamblu, cred că am fost eficienți”, a declarat el reporterilor luna trecută, într-un interviu rar acordat la Casa Albă. „Nu atât de eficienți pe cât mi-aș dori. Cred că am putea fi mai eficienți. Dar am făcut progrese.”

Sprijinul larg pentru Musk s-a erodat rapid

În ciuda faptului că și-a stabilit un obiectiv considerat de mulți ca fiind imposibil de atins, demersul lui Musk de a elimina risipa din administrația publică i-a adus inițial un sprijin neașteptat. Senatorul Bernie Sanders s-a alăturat unor democrați proeminenți în sugestia că ar putea susține cel puțin o parte din agenda lui Doge, în special în ceea ce privește reducerea bugetului uriaș al apărării americane.

Și alegătorii s-au pronunțat în proporție covârșitoare în favoarea unei inițiative de tip Doge. În ajunul inaugurării lui Donald Trump în ianuarie, aproximativ două treimi dintre ei au declarat că sunt de acord că guvernul federal este plin de corupție și ineficiență, potrivit unui sondaj AP-NORC. Un sondaj de lungă durată a arătat că americanii consideră că statul risipește aproape 60 de cenți din fiecare dolar cheltuit.

Chiar și decizia inițială a lui Musk de a „tăia cu toporul” agenția americană pentru dezvoltare internațională, USAID, concediind majoritatea angajaților și eliminând programele de salvare a vieților omenești din întreaga lume, s-a bucurat de un larg sprijin.

Alegătorii erau nemulțumiți de cheltuirea banilor din impozite în străinătate sau credeau în afirmațiile inexacte făcute de Musk pe rețeaua sa de socializare X, inclusiv că SUA cheltuiesc bani pentru a trimite prezervative în Gaza.

Dar bunăvoința a început să se erodeze rapid, pe măsură ce tineri programatori recrutați de Musk și de investitori de capital de risc din Silicon Valley au început să apară la numeroase departamente guvernamentale, cerând acces la date sensibile.

Suspendarea aparent aleatorie a zeci de mii de angajați guvernamentali „în probă”, o categorie care include funcționari publici cu experiență care au fost recent promovați în funcții de conducere, a provocat haos în circumscripții electorale îndepărtate de Washington DC.

Sute de procese pierdute

Rangerii din parcuri au fost concediați în locuri precum Wyoming și Iowa, în timp ce cercetătorii în domeniul cancerului și cei care ofereau asistență medicală mintală veteranilor au fost concediați la nivel național, provocând furia localnicilor, care i-a obligat chiar și pe legislatorii republicani loiali lui Trump să protesteze împotriva reducerilor. Chiar dacă multe agenții au fost obligate de instanțe să reangajeze angajații suspendați, rapiditatea și caracterul aleatoriu al concedierilor au supărat alegătorii americani.

„Diagnosticul lui Doge a fost corect”, spune Seb Wride, șeful departamentului de cercetare a opiniei publice la Public First US, care a sondat atitudinea față de inițiativă în ultimele luni. „Oamenii încă cred că există risipă în cheltuielile guvernamentale, dar abordarea adoptată de Doge a părut imprudentă”.

Emisarii lui Doge păreau să nu aprecieze prea mult activitatea departamentelor guvernamentale vizate, ceea ce a alarmat unele persoane din interiorul Casei Albe, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

Administrația Trump a fost nevoită să oprească concedierea angajaților de la Administrația Națională pentru Securitate Nucleară, care păzește stocul nuclear al țării. Aliații lui Musk din mass-media au fost reduși la a implora revocarea deciziilor pripite.

În februarie, prezentatorul Fox Jesse Watters a făcut un apel în direct către Doge să reangajeze un veteran care „și-a riscat viața” pentru SUA, dar care a fost concediat sumar în cadrul reducerilor de personal din Departamentul Apărării. Călătorii au fost speriați de reducerile anunțate la Administrația Federală a Aviației, mai ales după un accident aviatic mortal în apropierea aeroportului Reagan din Washington.

Dispute cu Musk în interiorul administrației Trump

„Doge ar fi putut face lucruri bune”, spune Valerie Ramey, economist la Hoover Institution, care susține în general reducerea cheltuielilor guvernamentale americane. „Dar aveau nevoie de un an pentru a înțelege cum funcționează guvernul înainte de a începe să-l distrugă”.

Unii membri ai cabinetului – în special secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul de stat, Marco Rubio – s-au ciocnit deschis cu Musk în legătură cu încercările lui Doge de a se infiltra în departamentele lor. În cele din urmă, Trump a intervenit, reafirmând într-o ședință aprinsă a cabinetului din martie că secretarii de stat au ultimul cuvânt în deciziile care afectează departamentele lor și îndemnându-l public pe Musk să folosească „bisturiul în loc de secure” atunci când reduce personalul guvernamental.

În ultimele săptămâni, Musk, care le-a dat senatorilor nemulțumiți numărul său de telefon personal în încercarea de a le calma temerile, s-a referit la Doge ca fiind, în esență, „suport tehnic” pentru agențiile guvernamentale, ajutându-le să identifice „risipa și frauda”. Speranțele de a ajunge la economii de chiar 1 trilion de dolari au început să se estompeze, după ce s-a descoperit că contabilitatea lui Doge era plină de duplicate și estimări umflate.

Din cei 170 de miliarde de dolari pe care susține că i-a economisit în prezent, cea mai bine documentată parte este reprezentată de economiile de 31,8 miliarde de dolari rezultate din anularea și modificarea a 10.248 de contracte detaliate. Cu toate acestea, chiar și această cifră este atât opacă, cât și exagerată. FT a reușit să coreleze economiile declarate cu o modificare a contractului de bază în doar aproximativ 6.700 de cazuri.

Aproape toate contractele lipsă implică Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, unde nu este listat niciun contract. Pentru aceste 3.373 de cazuri, care reprezintă 12,8 miliarde de dolari din economiile declarate de Doge, platforma listează pur și simplu detaliile ca „indisponibile din motive legale”.

Chiar și printre articolele complet detaliate, care pretind a avea o valoare de 18,2 miliarde de dolari, cifrele sunt exagerate. Aproximativ 840 de milioane de dolari provin din 253 de contracte pe care Doge le listează ca „expirate”.

Doge a revendicat, de asemenea, economii suplimentare de 289 de milioane de dolari provenite din 322 de contracte a căror perioadă de funcționare era programată să se încheie înainte de implicarea Doge.

Chiar și în cazul în care revendicările pot fi corelate cu contractele, calculele privind economiile sunt contestabile. Aproximativ 4 miliarde de dolari din economiile declarate provin din 155 de „instrumente de livrare pe termen nedeterminat” (IDV) – contracte-cadru flexibile care permit agențiilor să comande un bun sau un serviciu în funcție de necesități. În aceste cazuri, în care nu există un contract ferm cu costuri fixe, estimările economiilor realizate de Doge provin din citarea limitelor legale ale ceea ce s-ar putea cheltui ipotetic pentru un anumit articol.

Contractele închise de Doge care erau de fapt corelate cu contracte cu termeni clari au economisit doar 12,4 miliarde de dolari. Dar chiar și aici există probleme cu afirmațiile. Una dintre cele mai mari afirmații – o economie de 1,4 miliarde de dolari la un contract IT pentru Departamentul Apărării – a fost evidențiată de secretarul apărării, Pete Hegseth.

Însă decizia de a scurta contractul de la termenul inițial de expirare din 2029 fusese deja luată în septembrie 2024, sub administrația Biden, când termenul a fost redus la iunie 2025. Cu doar o lună înainte de expirare, acest contract a costat până acum doar 73 de milioane de dolari. „

Deși Doge a atras atenția asupra unor cheltuieli inutile, a promis prea mult și a livrat prea puțin în ceea ce privește reducerile verificabile”, a declarat Michael Cembalest de la JP Morgan în această lună.

„Având în vedere abordarea nediscriminatorie a lui Doge, ar putea dura ani de zile pentru a evalua pe deplin efectele negative ale reducerilor ample aplicate departamentelor axate pe sănătate publică, aviație, energie, securitate cibernetică, fiscalitate și educație”, a adăugat Cembalest.

Analistii spun că și calcularea impactului Doge este complicată de opacitatea sa deliberată. Musk a afirmat în repetate rânduri că Doge funcționează cu „transparență extremă”. Cu toate acestea, chiar dacă se confruntă cu zeci de procese, inițiativa a refuzat să furnizeze cele mai elementare informații despre funcționarea sa internă, inclusiv numărul de angajați, numărul de agenții vizate și numărul de sesizări penale pe care le-a făcut pentru „fraudă enormă”.

Când o mână de tineri programatori recrutați de Doge, acum celebri, au apărut, în sfârșit, în mass-media luna trecută, așezați în jurul unei mese pentru un interviu la Fox News, numele lor complete nu au fost dezvăluite. Trump s-a referit în repetate rânduri la Musk ca fiind șeful Doge, deși, potrivit documentelor judiciare, Amy Gleason, o funcționară publică de lungă durată, este, din punct de vedere tehnic, administratorul interimar al agenției.

„Încă nu avem răspunsuri la întrebări fundamentale precum: Care este domeniul de activitate al Doge? Câte persoane lucrează la Doge? Și cine sunt acestea?”, a declarat senatorul democrat Jack Reed din Rhode Island. „Au și alte locuri de muncă în afara guvernului federal? Care sunt participațiile lor financiare și potențialele conflicte de interese?”, a declarat senatorul democrat din Rhode Island, Jack Reed.

Senatorul Richard Blumenthal, membru al subcomisiei permanente pentru investigații, a afirmat luna trecută că Musk și companiile sale se confruntă cu amenzi potențiale de cel puțin 2,37 miliarde de dolari în urma anchetelor federale și a măsurilor de reglementare luate chiar de agențiile care sunt distruse de Doge.

Au existat și câteva victorii

Un document care enumeră realizările Doge, distribuit în cadrul Casei Albe, a lăudat „prima pensionare federală complet digitală, fără documente pe hârtie”. Joe Gebbia, cofondator al Airbnb și membru al consiliului de administrație al Tesla, a condus o încercare de modernizare a unei mine abandonate din Pennsylvania, care adăpostește documentele necesare pentru încheierea carierei unui funcționar public, care în prezent trebuie recuperate și completate manual.

Peste 75.000 de funcționari publici au acceptat, de asemenea, ofertele de cumpărare ale lui Doge. Și o serie de contracte cu grupuri de consultanță au fost anulate sau reduse de către biroul central de achiziții al guvernului.

Dar pentru cei care au militat îndelung pentru reduceri drastice ale cheltuielilor guvernului SUA, eșecul lui Doge a fost mai degrabă lipsa de ambiție. În ciuda afirmațiilor că plățile sociale sunt pline de fraude, inițiativa nu a vizat în mod substanțial programele de securitate socială, Medicare sau Medicaid, care reprezintă mai mult de jumătate din cheltuielile anuale.

Nu a reușit să reducă bugetul uriaș alocat industriei militare

Departe de a reduce cheltuielile pentru apărare – o altă parte importantă a bugetului anual, pe care Musk a criticat-o în repetate rânduri pe X – administrația Trump a promis să umple bugetul Pentagonului cu 1 trilion de dolari în următorul ciclu de finanțare, o creștere de peste 10%.

Doge nu a reușit nici să reducă birocrația, în ciuda promisiunii făcute de Musk în noiembrie de a efectua o „reducere drastică a reglementărilor federale” ca prima măsură.

Doge „a pornit în direcția greșită, deoarece a atacat exact ceea ce nu trebuia”, spune Matt Calkins, directorul executiv al companiei de software Appian, care se ocupă de o mare parte din achizițiile publice și a colaborat cu inițiativa în ceea ce privește unele măsuri de reducere a costurilor.

„Dintre toate lucrurile pe care le-ai putea face pentru a influența guvernul, ar fi fost mai bine să te iei de reglementări. Ar fi fost mai bine să te iei de drepturi. Distrugerea locurilor de muncă a fost o modalitate bună de a-ți face dușmani, o modalitate bună de a provoca mai multă perturbare decât progres.”

Odată cu plecarea lui Musk, sarcina de a realiza economii substanțiale revine în parte Capitoliului, unde legislatorii sunt angajați în negocieri privind un proiect de lege de finanțare care a scos la iveală diviziuni profunde în cadrul Partidului Republican și care pare puțin probabil să reducă în mod semnificativ deficitul anual.

„Cred că unii oameni, în special din dreapta, au considerat că Doge ar fi o soluție universală”, spune Dominik Lett, de la Cato. Dar el adaugă că „dacă vrei să liniștești piețele obligațiunilor, dacă vrei să pui bugetul pe o traiectorie sustenabilă, trebuie să reduci cheltuielile pentru Medicare, Medicaid și securitatea socială. Iar pentru administrație, Doge nu a avut niciodată intenția de a reduce semnificativ beneficiile acestor programe”.

Luna trecută, Musk a susținut că obiectivul modificat al lui Doge de a realiza economii de un trilion de dolari ar putea fi încă atins dacă ar exista „voință politică suficientă” în rândul legislatorilor republicani. „Este un drum lung de parcurs… Este oarecum: Câtă durere sunt dispuși să îndure cabinetul și Congresul? Pentru că se poate face, dar este nevoie să se facă față multor nemulțumiri.”

Unele dintre acțiunile lui Doge s-ar putea dovedi contraproductive. Organizația non-profit Partnership for Public Service a estimat că concedierea și reangajarea angajaților de către Doge va costa SUA 135 de miliarde de dolari în acest an, din cauza pierderii productivității.

În martie, peste 11.000 de angajați ai IRS, ale căror responsabilități includ colectarea veniturilor fiscale, au părăsit agenția sau se așteaptă să o facă, potrivit unui raport al unui organism de supraveghere, fiind planificate și alte concedieri.

Yale’s Budget Lab a estimat că o reducere de doar 7.000 de angajați ai IRS ar economisi 6,9 miliarde de dolari în costuri salariale în următorul deceniu, dar ar duce la o scădere de 64 de miliarde de dolari a încasărilor fiscale, deoarece capacitatea agenției de a urmări evazioniștii fiscali ar fi redusă. Indiferent care vor fi efectele finale, Musk probabil nu va mai fi acolo pentru a le vedea.

Ce urmează după plecarea lui Musk

Fiind nevoit să acorde mai multă atenție companiilor sale, biroul său din clădirea Eisenhower, adiacentă Casei Albe, a fost în mare parte golit, iar supravegherea sa asupra Doge s-a rezumat recent la o serie de apeluri telefonice, potrivit șefei de cabinet a lui Trump, Susie Wiles. Dar susținătorii Doge încă văd acest lucru ca pe începutul unei schimbări de mentalitate atât de necesare în cadrul unei birocrații umflate.

Pentru Safra Catz, directorul executiv al grupului de software Oracle – al cărui fondator, Larry Ellison, a fost un aliat al lui Trump – Doge a fost pur și simplu introducerea mult așteptată a unei mentalități de afaceri în guvern. „Nu folosiți lucruri vechi doar pentru că le-ați folosit întotdeauna”, spune ea despre abordarea inițiativei. Indiferent de măsurile de reducere a costurilor pe care le va adopta în cele din urmă Congresul, Doge pare să supraviețuiască, cel puțin ca și concept.

„Când ai o inițiativă Doge în Washington și o administrație care vrea cu adevărat să vadă dispărând risipa, asta le permite celor care gândesc cu adevărat în perspectivă… să iasă în față și să spună: Hei, o să facem asta noi înșine”, spune Katherine Boyle, parteneră la firma de capital de risc a16z, ai cărei membri au umplut rândurile Doge.

La rândul său, Musk părea nesigur luna trecută cu privire la importanța pe care Doge o va avea fără el la conducere. Întrebat de jurnaliști dacă inițiativa va rămâne eficientă fără liderul său spiritual, Musk a răspuns: „Este Buddha necesar pentru budism?”

