Polițiștii din Louisiana au fost alertați, după ce o mașină a căzut de pe un podul unei autostrăzi într-un râu.

Din spusele martorilor, șoferul unei mașini s-a oprit pentru că podul basculant era închis deoarece un vas trecea prin zonă. O secțiune de aproape 50 de metri a podului pe pontoane a fost deplasată pentru a permite navigarea ambarcațiunii, relatează CNN.

Pasagerul a ieșit din mașină și a ridicat pentru a trece mai departe cu mașina. Tânărul de 23 de ani, aflat la volan, a accelerat puternic pe rampă, sperând că va putea ateriza de cealaltă parte a podului, însă mașina a plonjat în apă.

Șoferul s-a înecat în mașina scufundată. Pasagerul, un bărbat de 32 de ani, a reușit să iasă din autoturism, însă a murit în apele râului.

Polițiștii au demarat acum o anchetă pentru a afla dacă tinerii se aflau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

KTEN.com – Texoma news, weather and sports

sursă foto: Twitter

JUST SAD! Louisiana State Police say 2 men died when they tried to jump their car over an open drawbridge https://t.co/dJNCXLcY4u pic.twitter.com/JebVXKTgus

— WFMY News 2 (@WFMY) May 25, 2019