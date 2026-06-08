Doi bărbați din Oradea s-au dus la Satu Mare cu 500.000 de euro falși în mașină și au fost prinși în flagrant

Incidentul s-a petrecut pe 7 iunie, în jurul orei 16.00, în municipiul Satu Mare, potrivit Poliția Română. Cei doi, în vârstă de 43 și 44 de ani, aveau asupra lor suma de 99.500 de euro, în bancnote de 500 de euro false, și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit, în autoturismul unuia dintre suspecți, alte 404.000 de euro în bancnote false. Sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au fost efectuate trei percheziții la domiciliile celor implicați, în Oradea.

„Am descoperit sume semnificative de bani contrafăcuți, ceea ce indică o activitate infracțională bine organizată”, au declarat surse din cadrul anchetei.

Foto: Poliția Română

Bărbații au fost reținuți pentru 24 de ore, iar pe 8 iunie urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Acțiunea a fost sprijinită de criminaliștii IPJ Satu Mare și jandarmii IJJ Bihor. Cercetările continuă sub acuzația de punerea în circulație de valori falsificate.

Autoritățile subliniază că suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.

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