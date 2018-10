Doi braşoveni aduc un concept nou în România! Oana și Gabriel transformă plăcerea de a mânca într-o poveste de Hollywood

Mentorul noului concept adus în România de către cei doi tineri brașoveni este fratele Oanei, Paul Bulencea, care a dus ideea peste graniţă, cu un succes fantastic, având drept clienţi şi parteneri nume importante de la Hollywood: Mark Ordesky, producătorul „Lord of the Rings” sau John Law, cofondatorul festivalului „Burning Man”.

De altfel, Paul a apărut anul acesta în topul Forbes România „30 under 30” al celor mai de succes tineri sub 30 de ani din ţară.

Oana şi Gabriel aduc acum povestea de succes a fratelui lor şi în România.

Cei doi tineri, ea fostă ospătăriţă, iar el bucătar, s-au cunoscut în urmă cu trei ani şi de atunci trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Născut la Piatra Neamţ, Gabriel s-a mutat de la 3 ani cu familia la Roma. Recunoaşte că nu a iubit prea mult şcoala, dar i-a plăcut, în schimb, să facă bani, așa că de la 13-14 ani a început să muncească. Lucra orice: mecanic auto, în call-center… până când a ajuns să lucreze în Toscana, într-un restaurant, la bucătărie, cu bucătari profesionişti de renume în Italia.

„Aveam 17 ani atunci. Șef îmi era un bucătar foarte strict, cu multe reguli. Am suferit cinci ani, iar de la an la an era tot mai greu… luam şi bătaie. Nu a fost roz începutul, dar, cu toate astea, îmi plăcea pentru că puteam oferi mereu ceva nou şi îmi puteam da drumul la imaginaţie”, povesteşte Gabriel.

Acolo a învăţat meseria de bucătar, iar la 22 de ani s-a decis să-şi încerce norocul în ţara natală. S-a dus iniţial în Piatra Neamţ, dar nu a găsit nimic interesant de lucru, prin urmare a venit la Braşov, unde avea un prieten. S-a angajat într-un restaurant ca bucătar, iar într-o seară liberă s-a dus la resturantul unui hotel unde i-a picat cu tronc o ospătăriţă. Oana.

„M-a văzut şi mi-a spus că sunt frumoasă. Apoi mi-a spus că el e bucătar şi că, dacă vreau să mănânc bine, mă invită la restaurantul unde lucrează el”, povesteşte Oana râzând.

I-a plăcut şi ei de el, iar de atunci sunt împreună zi de zi.

„O singură dată am stat departe 3-4 zile, când el a trebuit să plece la Roma. Şi a fost groaznic”, mai spune ea.

Pentru că s-au îndrăgostit lulea unul de altul, Oana a decis să plece cu el în Italia, să lucreze împreună. Şi aşa a văzut ce înseamnă cu adevărat munca în bucătărie.

«Goya», momentul când diferența între fantezie şi realitate dispare

Acum, s-au întors în România cu planuri mari. Şi-au făcut o firmă, Goya Studio, şi aduc un concept nou în România, prin care transformă plăcerea de a mânca într-o adevărată poveste. Bagheta magică se află însă în mâinile bucătarului, care îşi pune creativitatea la încercare pentru a realiza, pe o anumită temă, meniuri cât mai originale şi năstruşnice și din punct de vedere al conţinutuilui, cât și al modului de prezentare.

„Cuvântul «Goya» provine din limba urdu vorbită în Pakistan şi India şi se referă la acel moment când nu se mai simte nici o diferenţă între fantezie şi realitate. Acel moment când o poveste devine reală. Cu ajutorul celor cinci simțuri transportăm participanţii în cele mai fantastice tărâmuri experenţiale”, explică Oana.

Totul a pornit de la fratele său, Paul, designer de experienţe şi mentorul lor.

„Acum, în România, organizăm evenimente unde nu doar să vii să mănânci şi să pleci, ci şi să ai parte de o experienţă, să intri în povestea aceea culinară, să te simţi într-un fel. Să faci şi tu parte din poveste. Să pleci de acolo şi cu o amintire, nu doar cu burta plină”, a adăugat Oana.

Experienţe culinare la un castel de secol XIII, din Polonia

Din 2016, Oana şi Gabriel au intrat în echipa lui Paul Bulencea, cu care au creat experienţe culinare la The College of Extraordinary Experiences, la un castel din secolul al XIII-lea, din Polonia. La evenimentele organizate de Paul la castel, participă unii dintre cei mai creativi oameni din lume, „designeri de experienţă” – de la Google, Lego, Disney, magicieni, acrobaţi, producători de fim de la Hollywood etc. Preţul unui bilet, pentru 4 zile, este între 4.000 şi 7.000 de euro.

„Participanţii sunt duşi în lumea magică a castelului, unde sunt organizate conferinţe tematice pentru designeri de experienţă din toată lumea. De exemplu, participanţii din primul an au revenit ca voluntari. Printre ei, unul dintre producătorii «Lord of the Rings», Mark Ordesky. În prima zi, nu ştiam că Mark este producătorul de la «Lord of the Rings» şi l-am pus să mă ajute, să care mese… Abia a doua zi am aflat cine e…”, mai povesteşte Oana.

Gabiel spune că totul este un tur de rezistenţă şi creativitate: „La început, eram foarte agitat, pentru că nu credeam că pot face faţă. În patru zile, am făcut o mie de feluri de mâncare diferite!… Am reuşit şi ne-am pus cu toţii creativitatea la maximum… Am avut mâncare în cufere, cornete care păreau de îngheţată, dar erau cu mozzarella şi tot felul de alte combinaţii culinare la care nu te aşteptai”.

Din echipa fantastică a lui Paul fac parte, pe lângă Oana şi Gabriel, alţi şapte români, dar şi voluntari din mai multe ţări de pe glob.

