Doi frați, înecați în lacul Tăcuta din Vaslui. S-a rupt gheața cu ei

Alarma s-a dat sâmbătă seară, la ora 17.35.

Un apel la numărul de urgență 112 anunța că este posibil ca doi copii cu vârste de 12 și 14 ani să se fi înecat în lacul de acumulare Tăcuta, localitatea Protopopeşti, județul Vaslui.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de salvare, o barcă pneumatică, două ambulanțe și zece militari.

Primele date arătau că cei doi copii, frate și soră, ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheaţă, iar aceasta s-a rupt, potrivit News.ro.

Căutaţi de poliţişti, părinţii celor doi copii au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15.

Tatăl s-ar fi aruncat în apa înghețată ca să-și salveze copiii

Din păcate, intervenția echipajelor de salvare s-a încheiat cu un deznodământ tragic.

În jurul orei 20.00, cei doi frați au fost scoși din apă de salvatori, însă, ambii au fost declarați decedați. Tatăl ar fi sărit și el în apa înghețată ca să îi salveze, dar a fost în zadar, bărbatul ajungând la spital cu hipotermie. Întreaga comunitate locală este în stare de șoc.

O altă tragedie cu doi copii care au murit înecați, tot în județul Vaslui, s-a produs în luna octombrie. Micuții, de 4 și 8 ani, au sfârșit în balta din sat, fiind găsiți chiar de mama unuia dintre ei.

