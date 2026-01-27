Operațiune de salvare pe Scafell Pike

Intervenția a avut loc pe 29 decembrie, când doi drumeți s-au pierdut pe timpul nopții pe Scafell Pike, cel mai înalt vârf din Anglia. Echipa de salvare montană din Wasdale a fost alertată și a pornit într-o misiune care a durat aproximativ șapte ore.

La finalul operațiunii, cei doi au fost aduși în vale „sănătoși și nevătămați”, dar epuizați, uzi și flămânzi. Informațiile au fost făcute publice de Wasdale Mountain Rescue Team, într-un mesaj postat pe Facebook.

Un han deschis special pentru ei

Ajunși în vale, salvatorii au cerut ajutorul unui localnic. Steve, managerul barului și hanului Wasdale Head Inn, a acceptat să rămână treaz pentru ei, să le ofere mâncare și să-i lase să doarmă într-unul dintre apartamentele libere.

Potrivit salvatorilor, tariful a fost redus cu aproximativ 35% față de prețul obișnuit. Cei doi tineri au fost de acord să achite factura.

„E greu de înțeles un astfel de comportament”

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată. La plecare, drumeții au spus că trebuie să se întoarcă la cortul lor, amplasat mai sus pe munte, pentru a-și recupera portofelul. Au luat cu ei și lămpile frontale împrumutate de salvatori, au lăsat un număr de telefon fals și nu s-au mai întors.

„Evităm să judecăm persoanele pe care le salvăm, dar ne este greu să înțelegem cum cineva poate profita de ospitalitatea oamenilor din vale”, au transmis membrii echipei de salvare în mesajul public.

Comunitatea a strâns banii pentru han

La peste trei săptămâni de la incident, nota de plată nu fusese achitată. După publicarea mesajului pe rețelele sociale, comunitatea locală și alți susținători au reacționat rapid și au donat suma necesară.

În total, hanul a recuperat aproximativ 130 de lire sterline, echivalentul a circa 150 de euro. Salvatorii au mulțumit public pentru gest, precizând că eventualele donații suplimentare vor fi folosite pentru acoperirea costurilor de funcționare ale echipei, care depășesc 100.000 de lire sterline pe an.

Cazul a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, fără ca identitatea celor doi drumeți să fie făcută publică.

