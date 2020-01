De Petre Dobrescu,

„Vanlife“ este canalul de Youtube în care Victor şi Kristina, doi turişti străini care s-au intitulat „Victors Vanventures“, îşi povestesc aventurile din turul lor european. Ei postează clipuri video în care relatează experienţele prin diferite ţări vizitate.

În 2018, Victor şi Kristina şi-au convertit maşina, un Renault Trafic, într-o dubiţă-rulotă, au renunţat la slujbele lor şi au plecat într-o aventură de 1 an prin Europa. Călătoria lor a început în Anglia şi s-a terminat în Italia, străbătând Franţa, Belgia, Olanda, Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, România, Bulgaria şi Turcia.

Despre România, Victor şi Kristina mărturisesc că a fost surpriza cea mare din turneul lor prin Europa. Ei au recunoscut că iniţial au vrut s-o ocolească, pentru că auziseră numai lucruri rele. „România, ţara pe care am încercat să o evităm traversând spre Ucraina şi luând apoi feribotul spre Turcia. Oamenii spuneau că nu e sigură, că vom fi jefuiţi, că poliţia va încerca să profite de noi… dar ghiciţi, ce! Soarta (şi noi pierzându-ne actele de înregistrare a dubiţei ne-a forţat să conducem prin România şi am avut o revelaţie! Vedeţi în o parte din călătoria noastră acest minunat loc în care viaţa este simplă, în care lumea îţi face semn cu mâna când treci, în care animalele de fermă cutreieră libere, ca să menţionez petrecerea de Halloween la Castelul lui Dracula, cai şi căruţe pretutindeni, şi… “.

Victor şi Kristina ţin să le răspundă internauţilor care comentează la postările lor. „Am documentat călătoria ca să o putem împărtăşi cu cei dragi şi cu ceilalţi de oriunde, ca să ne păstrăm memoriile acestui an. Sperăm că vă vom face să zâmbiţi, pentru că avem un simţ al umorului destul de ciudat“, spun cei doi aventurieri.

GSP.RO Soția lui Nicolae Dobrin: „M-au călcat în picioare, am fost aruncată în stradă cu copiii”

HOROSCOP Horoscop 19 ianuarie 2020. Săgetătorii sunt încărcați de sentimentalism