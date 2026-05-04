Generalul rus a fost găsit mort pe 2 aprilie, la ora șapte dimineața, de către una dintre rudele sale, dar informația a fost făcută publică abia luni, 4 mai, prin intermediul publicației Moskovskii Komsomoleț, pro-Kremlin.

Conform presei de casă a Kremlinului, generalul s-a sinucis. Cadavrul său a fost găsit în bucătărie, pe un scaun, cu un pistol alături, susține o sursă citată de Izvestia.

Generalul colonel Stanislav Petrov (87 de ani) este unul dintre fondatorii Forțelor sovietice de Apărare împotriva armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. El a fost ultimul comandant sovietic și primul comandant rus al acestei structuri militare.

Odată cu preluarea puterii de către Vladimir Putin, generalul Stanislav Petrov a fost îndepărtat de la conducerea Forțelor ruse de Apărare împotriva armelor chimice. El a lucrat ulterior ca cercetător la un institut militar și ca redactor-șef al revistei „Buletinul rus de apărare chimică”.

Potrivit biografiei sale oficiale, generalul colonel Stanislav Petrov a deținut funcția de cercetător-șef la „Centrul științific 27”, sancționat de UE, SUA, Marea Britanie, Elveția, Ucraina și Canada din cauza „dezvoltării unor substanțe chimice utilizate“ de trupele ruse.

