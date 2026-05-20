Șeful Wizz Air explică viitorul operatorilor low-cost

„Doar să fii low-cost și atât nu va mai funcționa în viitor”, avertizează șeful Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori low-cost din Europa. Potrivit lui József Váradi, adaptarea la noile cerințe ale pasagerilor și investițiile în tehnologii sustenabile sunt cheia succesului viitor.

Váradi explică faptul că aviația se confruntă cu presiuni crescânde din partea costurilor, reglementărilor și cerințelor tehnologice. „Vedem presiuni din partea combustibilului chiar acum. Aeroporturile devin tot mai scumpe, iar reglementările adaugă costuri suplimentare industriei“, a declarat acesta. În plus, cerințele pasagerilor sunt în continuă creștere, astfel că operatorii trebuie să găsească soluții pentru a combina eficiența costurilor cu oferirea unui serviciu de calitate. „Trebuie să răspunzi cererii tot mai mari din partea clienților, fără să îți supraîncarci costurile“, a subliniat șeful Wizz Air, conform Profit.ro.

Lecții din crizele trecutului

CEO-ul Wizz Air a rememorat momentele-cheie care au modelat compania, inclusiv crizele majore din trecut. De la erupția vulcanului din Islanda, care a blocat traficul aerian european, până la pandemia de COVID-19, aceste evenimente au determinat compania să își diversifice rapid operațiunile.

„Chiar și COVID a reprezentat, într-un fel, o perioadă extraordinară pentru Wizz Air, pentru că am ieșit din pandemie ca o companie aproape complet diferită față de cea care a intrat în pandemie. Ne-am mărit capacitatea cu 30% după COVID”, a spus Váradi.

Un alt moment dificil a fost când compania depindea în proporție de 60-70% de piața poloneză, iar aceasta s-a prăbușit rapid din cauza accidentului avionului prezidențial și a inundațiilor masive din Polonia. „Toată țara era sub ape“, a povestit CEO-ul, adăugând că aceste dificultăți au impulsionat extinderea pe alte piețe europene.

Potrivit lui Váradi, ultimii cinci ani au fost marcați de numeroase provocări, inclusiv conflicte militare și probleme tehnice cu motoarele GTF. Cu toate acestea, el consideră că aceste încercări au transformat Wizz Air într-o companie mai rezilientă. «Suntem mult mai pregătiți pentru orice condiții. Indiferent dacă ninge, plouă sau este soare, putem performa în orice circumstanțe», a declarat el pentru Profit.ro.

O nouă „epocă de aur”

În ceea ce privește viitorul, Wizz Air mizează pe modernizarea flotei sale și pe adoptarea noilor tehnologii pentru a rămâne competitivă. «Imaginați-vă această companie peste doi ani, când toate aeronavele noastre vor fi de tehnologie NEO, cu cel mai redus consum de combustibil și cea mai mare eficiență posibilă», a spus Váradi, adăugând că flota companiei va ajunge la aproximativ 300 de aeronave.

De asemenea, Wizz Air investește activ în combustibili sustenabili și tehnologii de propulsie viitoare, cum ar fi hidrogenul și energia electrică. „Suntem deja foarte implicați în inovație și în combustibili sustenabili pentru aviație. Am făcut investiții în producție în Statele Unite și în Marea Britanie și lucrăm cu Airbus pentru dezvoltarea sistemelor pe bază de hidrogen“, a declarat CEO-ul Wizz Air.

Deși compania a înregistrat o creștere impresionantă între 2005 și 2020, iar ultimii cinci ani au fost marcați de provocări, Váradi este optimist cu privire la viitor.

„Aș spune că primii 15 ani au fost perioada în care am crescut foarte frumos și foarte puternic. Ultimii cinci ani au fost era provocărilor. Dar odată ce vom depăși această perioadă, următorii cinci-zece ani ar putea deveni epoca de aur pentru Wizz Air“, a declarat acesta.

În 2025, Wizz Air a transportat 68,6 milioane de pasageri, operând o flotă de 262 de aeronave Airbus, dintre care peste 75% sunt modele A321neo.

