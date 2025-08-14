Despre mizele acestui summit vital a făcut predicții în exclusivitate pentru Libertatea și James Acuna, fost ofițer senior de operațiuni în CIA timp de două decenii.

Cine sunt Serghei Jirnov și James Acuna

Summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României).

Președintele american va discuta cu omologul său rus despre războiul din Ucraina în cadrul primei întâlniri bilaterale dintre cei doi președinți de la summitul de la Helsinki din 2018. Criticat până acum pentru că ar fi foarte tolerant în negocierile cu partea rusă, Donald Trump a insistat în mai multe rânduri și pentru concesii din partea lui Zelenski, care a refuzat să cedeze orice teritoriu ocupat cu forța de către trupele rusești. Până acum, Putin a refuzat orice propunere de încetare a războiului din Ucraina.

Născut la Moscova în anul 1961, Serghei Jirnov a fost coleg de generație cu Vladimir Putin la Institutul Andropov al KGB, ambii fiind admiși în 1984. În acel an, Jirnov a devenit ofițer KGB și a intrat la Institutul Andropov, o instituție secretă a KGB pentru pregătirea în studii superioare pentru informații externe, în 1987 obținând diploma de licență în relații internaționale.

În 1988, grație performanțelor sale, Jirnov a fost avansat în gradul de căpitan, iar în 1991 a primit gradul militar de comandant în cadrul KGB. Tot în același an, el a devenit primul sovietic admis la Școala Națională de Administrație (ENA) de la Paris.

După lichidarea oficială a KGB, în noiembrie 1991, Jirnov și-a dat demisia, devenind ofițer superior în rezervă, atașat Ministerului Apărării. Din decembrie 1992, Serghei Jirnov a intrat în viața civilă, lucrând ca jurnalist, profesor și consultant internațional. Serghei Jirnov s-a refugiat în Franța în anul 2001.

James Acuna, care a lucrat în perioada 2002-2022 ca ofițer senior de operațiuni în cadrul CIA, este specializat în probleme geopolitice și tehnologice în Eurasia și Asia. James Acuna a fondat în vara anului 2022 Frontier Vectors, o firmă ce oferă servicii de consultanță în securitate și afaceri.

Cu o experiență de peste 32 de ani în tehnologii avansate, relații externe, securitate și operațiuni speciale, fostul ofițer CIA este licențiat în Inginerie la Universitatea din Michigan, acolo unde a obținut și un master în Inginerie.

„Putin știe să manipuleze oamenii în mod profesionist”

După cum consideră Serghei Jirnov, fost ofițer KGB, „prin simplul fapt că se întâlnește cu Trump, Putin a câștigat deja. Deci, chiar dacă nu obține nimic, el a câștigat deja, iar Trump a pierdut deja totul. De ce? Pentru că Putin este un criminal de război căutat de Curtea Penală Internațională. Putin este cineva cu care Occidentul nu voia să vorbească, pe care voia să-l izoleze, iar Trump îl scoate din izolare și îi vorbește de la egal la egal.

Putin este la conducerea unui stat care este în ruină din punct de vedere economic. Rusia este un pitic economic. Rusia reprezintă 2% din PIB-ul mondial. Statele Unite reprezintă 25% din PIB-ul mondial. Și Trump, întâlnindu-se cu Putin, îl face să creadă și arată tuturor că Putin este egal cu Trump. Așadar, Putin, prin simplul fapt că se întâlnește cu Trump, a câștigat deja.

În plus, Putin este cineva care știe să manipuleze oamenii în mod profesionist, pentru că este un fost membru al KGB. Știe să recruteze oameni, știe să-i manipuleze, iar Trump este un imbecil, este un narcisist, este cineva care se crede cel mai inteligent, care știe totul, care face totul mai bine decât oricine și, în realitate, este un imbecil”.

„Putin este vulpea, Trump este corbul”

Fostul ofițer KGB mai spune că întâlnirea dintre Trump și Putin este precum în fabula lui La Fontaine, „Corbul și vulpea”.

„Putin este vulpea, Trump este corbul. Și astfel, Putin va folosi lingușirea și morala acestei povești, orice lingușitor trăiește pe seama celui care îl ascultă. Trump îl ascultă pe Putin, așa că va pierde totul. Putin este inteligent și manipulator, îl va manipula pe Trump, îi va spune tot ce vrea Trump să audă, îi va spune că este cel mai bun președinte al Statelor Unite care a existat vreodată, îi va spune că Biden este un imbecil, îi va spune că Trump a scăpat de atentat, îi va spune că Trump a oprit deja cinci războaie etc.

Deci îl va flata spunându-i că este cel mai bun președinte pe care l-au avut vreodată Statele Unite. Și apoi, eventual, îi va promite diverse lucruri, dar, în realitate, această relație nu este una rațională din partea lui Trump.

Este o relație emoțională, iar într-o relație emoțională, psihologia joacă cel mai important rol. Așadar, dacă nu înțelegem acest lucru, nu înțelegem nimic din această relație. Uitați-vă, luați exemplul relației dintre Trump și Elon Musk, este o poveste de dragoste.

Atât timp cât Trump era îndrăgostit de Musk, acesta era permanent la Casa Albă, era cel mai bun din toate timpurile, era cel mai inteligent, era cel mai bogat, era cel mai genial etc. Dar când Musk l-a criticat pe Trump, a devenit dușmanul său. Și de când dragostea lui Trump a fost distrusă, lucrurile nu mai merg bine. Dar problema este că Musk nu a fost suficient de inteligent pentru a nu comite greșeala de a-l critica pe Trump. Trump nu acceptă critica, este cineva care urăște critica”, a precizat Serghei Jirnov pentru Libertatea.

Putin este mai inteligent decât Elon Musk

Fostul ofițer KGB mai adaugă că Putin este mult mai inteligent decât Musk și că nu îl va critica vreodată pe Trump, și „în cele din urmă, îi poate spune: „Ascultă, vrei de la mine ceva ce nu-ți pot da imediat, pentru că, ascultă, și eu am țara mea, am interesele țării mele, am oameni care așteaptă anumite lucruri de la mine, așa că sunt anumite lucruri pe care poate nu le pot face. Îți înțeleg cererea, dar nu pot să o îndeplinesc imediat”.

Și astfel, spune fostul ofițer KGB, Putin va câștiga timp, îl va manipula, îi va promite lui Trump o sumedenie de lucruri. „Îi va spune: «Bine, vrei să ne oprim, dar între noi fie spus, eu sunt pe cale să câștig războiul din Ucraina, așa că mai am nevoie de o lună și va fi câștigat, așa că lasă-mi timp să câștig acest război». Dar asta nu o vor spune public, pentru că sunt lucruri la care vor conveni, dar pe care nu le vor face publice. De exemplu, ei pot împărți Ucraina, dar nu vor spune acest lucru”.

„Problema este că Trump poate să-i dea totul lui Putin, și atunci am pierdut totul”

Libertatea l-a întrebat pe Serghei Jirnov dacă trebuie să avem așteptări mari în ceea ce privește acest summit din Alaska.

„Nu trebuie să avem așteptări mari. Și chiar aș inversa răspunsul meu, aș spune că dacă în Alaska nu se întâmplă nimic, noi am câștigat, adică Europa și Ucraina, pentru că dacă este doar o întâlnire în care nu s-a întâmplat nimic, este deja extraordinar pentru noi.

Pentru că problema este că Trump poate să-i dea totul lui Putin, și atunci am pierdut totul. Însă este improbabilă o schimbare majoră după această întâlnire, pentru că Trump nu exercită presiuni asupra lui Putin, Trump îl iubește pe Putin, Trump joacă în tabăra lui Putin, el vrea să facă totul pentru a-i ușura viața lui Putin, nu știe să exercite presiuni asupra lui.

Trump nu și-a respectat niciodată amenințările. Ultima amenințare a fost săptămâna trecută, când a spus că, dacă Putin nu oprește războiul, va aplica sancțiuni. I s-a pus întrebarea: întâlnirea dvs. cu Putin din 15 august schimbă ceva în ceea ce privește ultimatumul dvs.? Trump a răspuns că nu, și nu a făcut nimic.

Problema este că Trump poate merge mult mai departe, poate ridica sancțiunile împotriva Rusiei, poate avansa în proiectele economice cu această țară, poate avansa și mai mult în normalizarea lui Putin și a Rusiei lui Putin etc. Și atunci va fi o catastrofă pentru noi, pentru Europa și Ucraina”, a mai precizat Serghei Jirnov pentru Libertatea.

„Există riscul marginalizării Ucrainei”

„Insistența lui Putin pentru o întâlnire de mare anvergură în Alaska, într-o bază din perioada Războiului Rece ce odinioară era esențială pentru contracararea Rusiei, are o simbolistică periculoasă, alimentând retorica naționalistă reînviată potrivit căreia vânzarea Alaskăi în 1867 a fost o greșeală, în timp ce promovează un plan de încetare a focului care impune Ucrainei să cedeze teritorii-cheie. Acceptarea acestui cadru riscă să legitimeze narațiunile rusești, să marginalizeze Ucraina și aliații NATO și să orienteze diplomația către un acord bilateral între marile puteri, fapt ce ar putea acorda Moscovei mai degrabă o pauză strategică decât o pace durabilă”, a declarat James Acuna pentru Libertatea.



Fostul înalt ofițer CIA este de părere că ar trebui să existe așteptări moderate sau deloc de la viitoarea întâlnire Trump-Putin din Alaska: „Rusia a demonstrat incapacitatea de a duce la bun sfârșit orice și răspunde doar la forță. Ei nu cred în soluții mediate”.

În opinia lui James Acuna, riscul ca o discuție planificată în grabă în Alaska să servească intereselor președintelui Putin este semnificativ, având în vedere lunga sa carieră în serviciile secrete și reputația de maestru al manipulării, care folosește simbolismul și decorul pentru a modela narațiunile înainte chiar de începerea discuțiilor: „Alegând Alaska, Putin poate evoca subtil nemulțumirile istorice, proiectând în același timp imaginea unei puteri egale care se întâlnește cu Statele Unite pe ceea ce a fost odată teritoriu rus.

Fără o pregătire atentă și un front aliat unit, doar imaginea ar putea să-i aducă o victorie psihologică și diplomatică, permițându-i să prezinte concesii sau impasuri ca dovadă că poate să-i convingă pe liderii occidentali să se alinieze agendei sale. Oricum, nici administrația Trump nu trebuie subestimată”.

