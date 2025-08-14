Despre mizele acestui summit vital a făcut predicții în exclusivitate pentru Libertatea și James Acuna, fost ofițer senior de operațiuni în CIA timp de două decenii. 

Cine sunt Serghei Jirnov și James Acuna

Summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României). 

Președintele american  va discuta cu omologul său rus despre războiul din Ucraina în cadrul primei întâlniri bilaterale dintre cei doi președinți de la summitul de la Helsinki din 2018. Criticat până acum pentru că ar fi foarte tolerant în negocierile cu partea rusă, Donald Trump a insistat în mai multe rânduri și pentru concesii din partea lui Zelenski, care a refuzat să cedeze orice teritoriu ocupat cu forța de către trupele rusești. Până acum, Putin a refuzat orice propunere de încetare a războiului din Ucraina. 

Născut la Moscova în anul 1961, Serghei Jirnov a fost coleg de generație cu Vladimir Putin la Institutul Andropov al KGB, ambii fiind admiși în 1984. În acel an, Jirnov a devenit ofițer KGB și a intrat la Institutul Andropov, o instituție secretă a KGB pentru pregătirea în studii superioare pentru informații externe, în 1987 obținând diploma de licență în relații internaționale.

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

În 1988, grație performanțelor sale, Jirnov a fost avansat în gradul de căpitan, iar în 1991 a primit gradul militar de comandant în cadrul KGB. Tot în același an, el a devenit primul sovietic admis la Școala Națională de Administrație (ENA) de la Paris.

După lichidarea oficială a KGB, în noiembrie 1991, Jirnov și-a dat demisia, devenind ofițer superior în rezervă, atașat Ministerului Apărării. Din decembrie 1992, Serghei Jirnov a intrat în viața civilă, lucrând ca jurnalist, profesor și consultant internațional.  Serghei Jirnov s-a refugiat în Franța în anul 2001. 

Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”  
Serghei Jirnov. Foto: arhivă personală

James Acuna, care a lucrat în perioada 2002-2022 ca ofițer senior de operațiuni în cadrul CIA, este specializat în probleme geopolitice și tehnologice în Eurasia și Asia. James Acuna a fondat în vara anului 2022 Frontier Vectors, o firmă ce oferă servicii de consultanță în securitate și afaceri.

Cu o experiență de peste 32 de ani în tehnologii avansate, relații externe, securitate și operațiuni speciale, fostul ofițer CIA este licențiat în Inginerie la Universitatea din Michigan, acolo unde a obținut și un master în Inginerie. 

Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Recomandări
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”  
James Acuna. Foto: arhivă personală

„Putin știe să manipuleze oamenii în mod profesionist”

După cum consideră Serghei Jirnov, fost ofițer KGB, „prin simplul fapt că se întâlnește cu Trump, Putin a câștigat deja. Deci, chiar dacă nu obține nimic, el a câștigat deja, iar Trump a pierdut deja totul. De ce? Pentru că Putin este un criminal de război căutat de Curtea Penală Internațională. Putin este cineva cu care Occidentul nu voia să vorbească, pe care voia să-l izoleze, iar Trump îl scoate din izolare și îi vorbește de la egal la egal. 

Putin este la conducerea unui stat care este în ruină din punct de vedere economic. Rusia este un pitic economic. Rusia reprezintă 2% din PIB-ul mondial. Statele Unite reprezintă 25% din PIB-ul mondial. Și Trump, întâlnindu-se cu Putin, îl face să creadă și arată tuturor că Putin este egal cu Trump. Așadar, Putin, prin simplul fapt că se întâlnește cu Trump, a câștigat deja. 

În plus, Putin este cineva care știe să manipuleze oamenii în mod profesionist, pentru că este un fost membru al KGB. Știe să recruteze oameni, știe să-i manipuleze, iar Trump este un imbecil, este un narcisist, este cineva care se crede cel mai inteligent, care știe totul, care face totul mai bine decât oricine și, în realitate, este un imbecil”. 

Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”
Recomandări
Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

„Putin este vulpea, Trump este corbul”

Fostul ofițer KGB mai spune că întâlnirea dintre Trump și Putin este precum în fabula lui La Fontaine, „Corbul și vulpea”. 
„Putin este vulpea, Trump este corbul. Și astfel, Putin va folosi lingușirea și morala acestei povești, orice lingușitor trăiește pe seama celui care îl ascultă. Trump îl ascultă pe Putin, așa că va pierde totul. Putin este inteligent și manipulator, îl va manipula pe Trump, îi va spune tot ce vrea Trump să audă, îi va spune că este cel mai bun președinte al Statelor Unite care a existat vreodată, îi va spune că Biden este un imbecil, îi va spune că Trump a scăpat de atentat, îi va spune că Trump a oprit deja cinci războaie etc. 

Deci îl va flata spunându-i că este cel mai bun președinte pe care l-au avut vreodată Statele Unite. Și apoi, eventual, îi va promite diverse lucruri, dar, în realitate, această relație nu este una rațională din partea lui Trump. 

Este o relație emoțională, iar într-o relație emoțională, psihologia joacă cel mai important rol. Așadar, dacă nu înțelegem acest lucru, nu înțelegem nimic din această relație. Uitați-vă, luați exemplul relației dintre Trump și Elon Musk, este o poveste de dragoste. 

Atât timp cât Trump era îndrăgostit de Musk, acesta era permanent la Casa Albă, era cel mai bun din toate timpurile, era cel mai inteligent, era cel mai bogat, era cel mai genial etc. Dar când Musk l-a criticat pe Trump, a devenit dușmanul său. Și de când dragostea lui Trump a fost distrusă, lucrurile nu mai merg bine. Dar problema este că Musk nu a fost suficient de inteligent pentru a nu comite greșeala de a-l critica pe Trump. Trump nu acceptă critica, este cineva care urăște critica”, a precizat Serghei Jirnov pentru Libertatea. 

Putin este mai inteligent decât Elon Musk

Fostul ofițer KGB mai adaugă că Putin este mult mai inteligent decât Musk și că nu îl va critica vreodată pe Trump, și „în cele din urmă, îi poate spune: „Ascultă, vrei de la mine ceva ce nu-ți pot da imediat, pentru că, ascultă, și eu am țara mea, am interesele țării mele, am oameni care așteaptă anumite lucruri de la mine, așa că sunt anumite lucruri pe care poate nu le pot face. Îți înțeleg cererea, dar nu pot să o îndeplinesc imediat”. 

Și astfel, spune fostul ofițer KGB, Putin va câștiga timp, îl va manipula, îi va promite lui Trump o sumedenie de lucruri. „Îi va spune: «Bine, vrei să ne oprim, dar între noi fie spus, eu sunt pe cale să câștig războiul din Ucraina, așa că mai am nevoie de o lună și va fi câștigat, așa că lasă-mi timp să câștig acest război». Dar asta nu o vor spune public, pentru că sunt lucruri la care vor conveni, dar pe care nu le vor face publice. De exemplu, ei pot împărți Ucraina, dar nu vor spune acest lucru”. 

„Problema este că Trump poate să-i dea totul lui Putin, și atunci am pierdut totul”

Libertatea l-a întrebat pe Serghei Jirnov dacă trebuie să avem așteptări mari în ceea ce privește acest summit din Alaska. 

„Nu trebuie să avem așteptări mari. Și chiar aș inversa răspunsul meu, aș spune că dacă în Alaska nu se întâmplă nimic, noi am câștigat, adică Europa și Ucraina, pentru că dacă este doar o întâlnire în care nu s-a întâmplat nimic, este deja extraordinar pentru noi. 

Pentru că problema este că Trump poate să-i dea totul lui Putin, și atunci am pierdut totul. Însă este improbabilă o schimbare majoră după această întâlnire, pentru că Trump nu exercită presiuni asupra lui Putin, Trump îl iubește pe Putin, Trump joacă în tabăra lui Putin, el vrea să facă totul pentru a-i ușura viața lui Putin, nu știe să exercite presiuni asupra lui. 

Trump nu și-a respectat niciodată amenințările. Ultima amenințare a fost săptămâna trecută, când a spus că, dacă Putin nu oprește războiul, va aplica sancțiuni. I s-a pus întrebarea: întâlnirea dvs. cu Putin din 15 august schimbă ceva în ceea ce privește ultimatumul dvs.? Trump a răspuns că nu, și nu a făcut nimic. 

Problema este că Trump poate merge mult mai departe, poate ridica sancțiunile împotriva Rusiei, poate avansa în proiectele economice cu această țară, poate avansa și mai mult în normalizarea lui Putin și a Rusiei lui Putin etc. Și atunci va fi o catastrofă pentru noi, pentru Europa și Ucraina”, a mai precizat Serghei Jirnov pentru Libertatea. 

„Există riscul marginalizării Ucrainei”

„Insistența lui Putin pentru o întâlnire de mare anvergură în Alaska, într-o bază din perioada Războiului Rece ce odinioară era esențială pentru contracararea Rusiei, are o simbolistică periculoasă, alimentând retorica naționalistă reînviată potrivit căreia vânzarea Alaskăi în 1867 a fost o greșeală, în timp ce promovează un plan de încetare a focului care impune Ucrainei să cedeze teritorii-cheie. Acceptarea acestui cadru riscă să legitimeze narațiunile rusești, să marginalizeze Ucraina și aliații NATO și să orienteze diplomația către un acord bilateral între marile puteri, fapt ce ar putea acorda Moscovei mai degrabă o pauză strategică decât o pace durabilă”, a declarat James Acuna pentru Libertatea.


Fostul înalt ofițer CIA este de părere că ar trebui să existe așteptări moderate sau deloc de la viitoarea întâlnire Trump-Putin din Alaska: „Rusia a demonstrat incapacitatea de a duce la bun sfârșit orice și răspunde doar la forță. Ei nu cred în soluții mediate”.

În opinia lui James Acuna, riscul ca o discuție planificată în grabă în Alaska să servească intereselor președintelui Putin este semnificativ, având în vedere lunga sa carieră în serviciile secrete și reputația de maestru al manipulării, care folosește simbolismul și decorul pentru a modela narațiunile înainte chiar de începerea discuțiilor: „Alegând Alaska, Putin poate evoca subtil nemulțumirile istorice, proiectând în același timp imaginea unei puteri egale care se întâlnește cu Statele Unite pe ceea ce a fost odată teritoriu rus.

Fără o pregătire atentă și un front aliat unit, doar imaginea ar putea să-i aducă o victorie psihologică și diplomatică, permițându-i să prezinte concesii sau impasuri ca dovadă că poate să-i convingă pe liderii occidentali să se alinieze agendei sale. Oricum, nici administrația Trump nu trebuie subestimată”. 

Foto: Hepta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Crocși cu Windows XP, GPT-5 de la OpenAI şi cel mai subţire telefon pliabil

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Avantaje.ro
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor din august și decembrie: „Au ciupit bani de peste tot”
Știri România 21:02
Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru plata salariilor din august și decembrie: „Au ciupit bani de peste tot”
Bolnavii de cancer vor avea asigurată continuitatea tratamentelor. Anunțul de ultimă oră al CNAS
Știri România 20:09
Bolnavii de cancer vor avea asigurată continuitatea tratamentelor. Anunțul de ultimă oră al CNAS
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Stiri Mondene 17:46
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Stiri Mondene 17:15
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Mediafax.ro
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural
KanalD.ro
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural

Politic

Răscoala primarilor PSD-PNL-USR-UDMR contra lui Ilie Bolojan. Un liberal i-a declarat război, altul a cerut venirea la București. Replica premierului
Politică 20:29
Răscoala primarilor PSD-PNL-USR-UDMR contra lui Ilie Bolojan. Un liberal i-a declarat război, altul a cerut venirea la București. Replica premierului
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii