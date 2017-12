Scandal la poarta Palatului Parlamentului. Doi protestatari susțin că au fost loviți cu mașina de un deputat. De cealaltă parte, deputatul se apără și spune că cei doi s-au aruncat pe autoturismul său.

Sute de persoane au ieșit în stradă miercuri seară, în fața Palatului Parlamentului, pentru a protesta față de votul pe legile justiției. Doi dintre protestatari susțin că au fost loviți cu mașina de un deputat.

De cealaltă parte, parlamentarul susține că cei doi au sărit pe autoturismul său intențioant și cu început să lovească mașina cu mâinile și picioarele.

„În momentul când am vrut să plec din Palatul Parlamentului, SPP-istul mi-a spus să ies în partea stângă. Am ieșit pe poarta din stânga, imediat am făcut tot stânga și în momentul când mi-au văzut mașina și au văzut că pe parbriz era lipit permisul de parcare, au sărit pe mașină și au început să lovească cu mâinile și picioarele. Unul din ei s-a agățat de oglinda din dreapta mașinii. Am oprit mașina, a venit Poliția, am fost testat cu aparatul etilotest și a ieșit 0, dar am cerut și probe de sânge, ca să nu fie niciun fel de dubiu”, a declarat deputatul PSD Ioan Terea, la Antena 3.

Un alt incident a avut loc la poarta Palatului Parlamentului cu mașina unui alt parlamentar, care a fost blocată de protestatari. Jandarmii au intervenit pentru a-i îndepărta pe protestatari.

În timpul protestului, au fost incidente și între protestatari și jandarmi. Oamenii legii au intervenit în forță când protestatarii au blocat circulaţia rutieră.

Oamenii au ieșit în stradă și la Constanța, Sibiu sau Cluj.

FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA