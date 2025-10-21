Două autoturisme avariate

Mașina condusă de șoferița neatentă s-a ciocnit cu alte două autoturisme oprite la semafor, la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Str. Mihail Sebastian din București.

„La data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 1.50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Str. Mihail Sebastian, în care au fost implicate 3 autovehicule. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, care se deplasa pe Calea Rahovei, dinspre Şoseaua Progresului, la intersecţia cu Str. Mihail Sebastian, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu două autovehicule, care s-ar fi aflat oprite la semafor, în benzile 1 şi 2 de circulaţie”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră.

A părăsit locul accidentului

Imediat după producerea accidentului, femeia care a provocat incidentul a coborât din mașină şi a plecat de la locul accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. La scurt timp, șoferița, o femeie de 45 de ani, a fost depistată de polițiști. „Toţi conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. Femeia în vârstă de 45 de ani a fost testată preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ”, au precizat polițiștii Brigăzii Rutiere.

Aceasta a fost transportată la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a refuzat recoltarea unei probe biologice.

În acest caz, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice şi vătămare corporală din culpă.

