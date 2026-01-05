Incidentul a avut loc în jurul orei 3.30, când seiful a fost smuls dintr-un local. Ulterior, cei doi bărbați au fost surprinși atunci când încărcau seiful într-un autoturism. Datorită intervenției rapide a martorilor, poliția din Saalfelden a reținut vehiculul suspect cu doi bărbați la bord, relatează cotidianul austriac Kronen Zeitung.

Conform autorităților, cei doi suspecți, cetățeni români în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți pe loc. Cei doi nu sunt doar suspectați de furtul seifului, ci și de sustragerea uneltelor de spargere din zona Kitzbühel sau Pinzgau.

Tot în Austria, un român de 48 de ani este suspect în dosarul unui furt produs la un magazin alimentar din Austria, de unde au dispărut bunuri în valoare de 30.000 de euro.

Furtul a avut loc în noaptea de 5 august, când bărbatul ar fi spart un magazin alimentar și ar fi furat bunuri în valoare de zeci de mii de euro, potrivit unui comunicat emis de poliție în acel moment.

Anchetatorii au precizat că suspectul nu a atins produsele alimentare și a lăsat seiful intact. Ținta sa au fost exclusiv țigările, depozitate în spatele tejghelei și în spațiile de stocare.









