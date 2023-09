Clădirea punctului de control, depozitele și aproximativ 30 de camioane au fost avariate, iar șase camioane au luat foc, au transmis autoritățile ucrainene. Atacul dronelor kamikaze asupra regiunii a continuat timp de două ore.

În apropierea punctului de trecere cu bacul era și un autocar care face curse regulate de la București la Odesa. Pe rețelele de socializare a fost publicat un videoclip în care unul dintre pasageri își împărtășește impresiile despre cele întâmplate. Judecând după imaginile din videoclip, autocarul a suferit avarii minime, mai multe geamuri au fost sparte.

A fost publicată și o înregistrare video care arată momentul exploziei văzut din partea românească a trecerii.

Ulterior, Administrația Militară Regională Odesa a clarificat că regiunea Izmail a fost atacată de drone de atac. Potrivit OVA, infrastructura portuară și peste 30 de camioane au fost avariate, iar 6 camioane au luat foc. Doi șoferi au fost răniți, unul dintre ei a primit îngrijiri medicale la fața locului, celălalt a fost internat cu răni la mână.

Imaginile exploziei au fost distribuite și de un român care se afla la vamă în momentul impactului dronei.

„În momentul în care am vrut să fac vama la mașină, am auzit dronele. Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, povestește Gabor pentru Libertatea.

Recomandări Ultima minciună: reorganizarea „din condei”. De ce n-a reușit statul român să-i scoată pe copii din centrele de plasament nici după trei decenii de la Revoluție

„La câteva zeci de metri de noi, 30-40, după cum se vede și în filmare. După ce a căzut prima, am reușit doar eu și cu un autobuz să urcăm pe bac. Apoi le-am spus că se aud mai multe și cumva au realizat ce le tot spuneam și au pornit, dar abia după ce a mai picat una”, a spus Gabor.

În noaptea de 25 septembrie, Forțele Armate ale Federației Ruse au atacat Odesa și regiunea Odesa cu 19 drone kamikaze Shahed și rachete Caliber 12. În plus, armata rusă a lansat două rachete supersonice Onyx la Odesa. Apărarea aeriană ucraineană a distrus toate UAV-urile și majoritatea rachetelor Caliber. În urma bombardamentelor, terminalul maritim a fost avariat.