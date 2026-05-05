Adrian Mitroi, analist economic, a spus pentru Libertatea: „Era de prevăzut căderea Guvernului pentru că au lipsit în acest aproape un an de zile, în politica extrem de austeră a Guvernului, și componenta socială, și componenta de grijă pentru partea din economie a celor care sunt într-o poziție defavorizată. Noi trăim într-o economie în formă de K, așa îi spunem, cele două piciorușe. Există o parte importantă a societății care suferă foarte mult și care are în special credite. Există o parte a societății care suferă mai puțin și care are în special plasamente financiare față de ceilalți care au obligații financiare. Asta înseamnă că atât inflația este percepută diferit, cât și creșterea economică suboptimală și insuficientă”.

Și a continuat: „Lipsa de grijă a Guvernului a dus la această situație și este de ținut minte pentru orice garnitură politică o să avem, că nu poți să conduci autarhic și fără să dai socoteală transparent, nu poți să vii cu idei crețe ca și cea de privatizare cu ABB, cu Accelerated Book Building, care este o chestie pe care o faci în condiții de calm politic și de economie matură și dezvoltată. Nu poți să vii cu asemenea jucărioare care impresionează, dar care nu au fezabilitate, în socialul și politicul românesc”.

„Ultima observație, România se află într-o situație dificilă în ceea ce privește finanțarea deficitului. Orice program politic va veni, al Guvernului de acum, va trebui să țină cont de modul în care finanțezi acest program. Noi și așa suntem la o datorie publică deja exorbitantă, pe care o finanțăm foarte scump. 7,5% pe 10 ani este o dobândă absolut punitivă pentru orice proiect de investiții, pentru orice creștere sau dezvoltare economică”, a subliniat el.

Noi suntem la limita supraviețuirii. Intrăm și în zona unei inflații continue ridicate, dar și cu o creștere economică insuficientă, sub 1%. O combinație foarte greu de demontat și fără niciun fel de stimul în economie. Nu mai avem niciun fel de stimul, așa că perioada de depreciere a nivelului de trai și a prosperității va continua indefinit, până când statul nu va găsi de cuvință să înceapă marea reformă, să facă exact această eficientizare a cheltuilor statului. Până acolo nu se vede sub nicio formă luminița de la capătul tunelului.

Adrian Mitroi, analist economic:

La rândul său, Florin Andrei, profesor de Finanțe-Bănci, a explicat pentru Libertatea că, în ceea ce privește situația economică, „cursul de schimb va mai continua să se deprecieze, probabil încă una-două zile”, după care „probabil va intra într-un nivel de așteptare, în așteptarea unui nou guvern, o nouă coaliție sau în funcție de discuțiile care vor avea loc la Cotroceni”.

„Pe dobânzi încă nu am văzut niciun fel de mișcări în ceea ce privește creșterea dobânzilor, însă cursul de schimb a compensat. Costul de împrumut al statului este așteptat să crească, pentru că finanțatorii vor cere dobânzi mai mari, vor aștepta dobânzi mai mari, având în vedere incertitudinea. Agențiile de rating sunt abia în iulie-august, deci aici suntem cumva la adăpost. Dar vom avea un curs mai mare și un cost mai mare de împrumut pentru statul român”, a completat Florin Andrei.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Doi specialiști explică ce urmează pentru economia și finanțele României după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură, egalând „recordul” Guvernului Cîțu din 2021

Mandatul lui Ilie Bolojan ca președinte al PNL expiră anul viitor, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cătălin Predoiu, despre cele două opțiuni ale PNL, după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Trebuie să aleagă”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Unica.ro
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Știri România 17:04
Viața unui copil de nici 2 ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Știri România 16:02
Mirel Idorași, director la Garda Forestieră București, scos de polițiști în cătușe din sediul instituției: a furat cheile mai multor birouri
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Stiri Mondene 16:47
Andrei Aradits, prima reacție după ce s-a spus că ar putea reveni în juriul „Te cunosc de undeva”: „Abundență de oferte”
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Stiri Mondene 15:43
Chefi la cuțite 5 mai 2026. Chef Alexandru Sautner aruncă-n joc o amuletă surprinzătoare
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Politică 16:58
Mesajul enigmatic al lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru Ilie Bolojan, care a fost demis prin moțiune de cenzură din fruntea Guvernului
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 16:27
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Fanatik.ro
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea