Tabloul familiei Doldurea: familia primarului din Caracal, inclusiv fiul care deține stația GPL din Crevedia, pictați alături de Neagoe Basarab

Acest tablou a ajuns într-o casă istorică, dar care acum a fost botezată după numele primarului în Casa Doldurea. Construită în 1881, casa a aparținut senatorului de Romanați Teodor Bancu, iar în 1902 a fost vândută statului. Până în 1980, clădirea a aparținut Spitalului din Caracal.

În 2017, Ion Doldurea afirma, pentru o publicație locală, că această casă va fi „o nouă minune a Caracalului”.

„Totul a fost luat de la zero, casa arăta într-un mod foarte rău. Am lucrat la ea cinci ani de zile. În 2016, am forțat puțin nota… Și iată ce a ieșit. Unii spun că e o nouă minune a… Caracalului!”, declara actualul primar din Caracal pentru publicația locală Linia Întâi.

După ce a ajuns în posesia lui Ion Doldurea, clădirea a fost transformată într-un hotel cu restaurant. Tabloul cu membrii familiei Doldurea se află pe peretele din holul hotelului.

Neagoe Basarab, primul din stângă, urmat de soția și copii primarului din Caracal. Ion Doldurea este pictat al doilea din dreapta Foto: Mihăescu Art

Pentru acest tablou realizat de Vintilă Mihăescu, Ion Doldurea a plătit 65.000 de lei (circa 13.000 de euro), potrivit unor apropiați ai familiei, scrie Adevărul.

Recomandări Primarul din Crevedia, despre stația GPL care funcționa ilegal la el în localitate: „Nu știu nimic, nu am văzut nimic. Nu a venit nicio sesizare la primărie”

Legătura dintre primarul de Caracal și stația GPL

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldată cu zeci de răniţi, se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine fiului primarului PSD din Caracal. Firma are peste 50 de contracte cu mai multe primării și școli, potrivit datelor de pe Termene.ro. Acţionarii firmei Flagas SRL sunt Ionuţ Daniel Doldurea (51%) și Cosmin Ionuţ Stinga (49%), potrivit Termene.ro.

Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal și tatăl proprietarului stației GPL din Crevedia

„E problema lor”, a spus primarul din Caracal, despre pompierii răniți în urma exploziilor de la stația GPL a fiului său. El a cerut ulterior scuze pentru afirmațiile sale și a a anunțat că se autosuspendă din PSD.

