O lovitură grea împotriva mediului

Acest pas înapoi, care va fi cel mai probabil contestat în justiție, dă o lovitură grea acțiunilor proclimatice din Statele Unite, cel mai mare contributor din lume din punct de vedere istoric la emisiile de gaze care duc la încălzirea climei pe Terra.

„Punem capăt în mod oficial la ceea ce este cunoscut sub numele de «Endangerment finding»”, deoarece „nu are niciun fundament juridic”, a anunțat liderul republican de la Casa Albă.

Anunțul lui Trump anulează practic normele de emisii impuse pentru vehicule și deschide calea spre abrogarea altor reglementări de mediu, mai ales a celor privind emisiile provenite de la centralele electrice, notează AFP.

„Este cel mai mare atac din istoria Statelor Unite asupra eforturilor federale de combatere a crizei climatice”, a denunța Manish Bapna, președintele organizației de mediu NRDC.

Adoptat în 2009, sub președinția lui Barack Obama, „Endangerment finding” avertiza că șase gaze cu efect de seră erau periculoase pentru sănătatea publică și, prin urmare, se încadrau în sfera poluanților reglementați de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) în Statele Unite.

Decizia de atunci a deschis calea pentru numeroase reglementări federale privind limitarea emisiilor acestor gaze care încălzesc atmosfera, începând cu emisiile provenite de la camioane și automobile.

Donald Trump este acuzat că îneacă Statele Unite în „petrol murdar și aer poluat”

Mare promotor al folosirii petrolului și cărbunelui, Donald Trump a inițiat, de la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, o politică anti-climatică, retrăgându-și pentru a doua oară țara din Acordul de la Paris și anulând numeroase norme de mediu.

Anunțată încă din iulie, intenția cu privire la abrogarea „Endangerment finding” a stârnit indignare în rândul a numeroși oameni de știință și asociații de mediu, care au denunțat o decizie contrară științei și interesului public.

„Trump conduce țara spre o situație fără ieșire, compusă din petrol murdar și aer poluat”, a deplâns activistul de mediu Dan Becker, de la Centrul pentru Diversitate Biologică.

Administrația Trump susține că această inversare legislativă le va permite cetățenilor americani să facă economii, în special prin scăderea prețului automobilelor noi.

De asemenea, administrația Trump susține că gazele cu efect de seră nu ar trebui tratate ca poluanți în sensul tradițional, deoarece efectele lor asupra sănătății umane sunt mai degrabă indirecte și globale decât locale și minimalizează considerabil rolul activităților umane în schimbările climatice.

Abrogarea „Endangerment finding” va declanșa o lungă bătălie judiciară

Aceste presupuneri, care ar trebui să fie incluse în textul care oficializează revocarea legii din 2009, vor fi atent analizate de organizațiile de mediu, care intenționează să le conteste în instanță. Cazul ar putea să ajungă chiar până la Curtea Supremă.

Această schimbare vine în contextul în care 2025 a ocupat locul al treilea în clasamentul celor mai călduroși ani înregistrați vreodată de meteorologi pe Pământ și că efectele schimbărilor climatice se fac deja resimțite atât în Statele Unite, cât și în restul lumii.

În pofida semnelor tangibile de poluare și încălzire a Terrei, lupta împotriva gazelor cu efect de seră a stagnat în ultimii doi ani în lumea dezvoltată din cauza investițiilor insuficiente în tehnologii cu emisii reduse de carbon, conchide AFP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Sebastian Stan, de nerecunoscut în primul lui rol într-un film românesc. Noi controverse pentru „La răscruce de vânturi”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Elle.ro
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Rezultatele loto din 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 21:37
Rezultatele loto din 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 28 de lei
Știri România 21:29
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 28 de lei
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Fanatik.ro
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Stiri Mondene 18:00
Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Chefi la cuțite 2026 începe pe 2 martie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul culinar de la Antena 1
Stiri Mondene 17:15
Chefi la cuțite 2026 începe pe 2 martie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul culinar de la Antena 1
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
ObservatorNews.ro
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte
KanalD.ro
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte

Politic

Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Politică 22:38
Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni vor să coboare prețul la energie: „S-a vorbit de a termina în sfârșit piața unică”
Ciprian Ciucu are acum o pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină
Politică 19:19
Ciprian Ciucu are acum o pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
Fanatik.ro
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată