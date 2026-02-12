O lovitură grea împotriva mediului

Acest pas înapoi, care va fi cel mai probabil contestat în justiție, dă o lovitură grea acțiunilor proclimatice din Statele Unite, cel mai mare contributor din lume din punct de vedere istoric la emisiile de gaze care duc la încălzirea climei pe Terra.

„Punem capăt în mod oficial la ceea ce este cunoscut sub numele de «Endangerment finding»”, deoarece „nu are niciun fundament juridic”, a anunțat liderul republican de la Casa Albă.

Anunțul lui Trump anulează practic normele de emisii impuse pentru vehicule și deschide calea spre abrogarea altor reglementări de mediu, mai ales a celor privind emisiile provenite de la centralele electrice, notează AFP.

„Este cel mai mare atac din istoria Statelor Unite asupra eforturilor federale de combatere a crizei climatice”, a denunța Manish Bapna, președintele organizației de mediu NRDC.

Adoptat în 2009, sub președinția lui Barack Obama, „Endangerment finding” avertiza că șase gaze cu efect de seră erau periculoase pentru sănătatea publică și, prin urmare, se încadrau în sfera poluanților reglementați de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) în Statele Unite.

Decizia de atunci a deschis calea pentru numeroase reglementări federale privind limitarea emisiilor acestor gaze care încălzesc atmosfera, începând cu emisiile provenite de la camioane și automobile.

Donald Trump este acuzat că îneacă Statele Unite în „petrol murdar și aer poluat”

Mare promotor al folosirii petrolului și cărbunelui, Donald Trump a inițiat, de la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, o politică anti-climatică, retrăgându-și pentru a doua oară țara din Acordul de la Paris și anulând numeroase norme de mediu.

Anunțată încă din iulie, intenția cu privire la abrogarea „Endangerment finding” a stârnit indignare în rândul a numeroși oameni de știință și asociații de mediu, care au denunțat o decizie contrară științei și interesului public.

„Trump conduce țara spre o situație fără ieșire, compusă din petrol murdar și aer poluat”, a deplâns activistul de mediu Dan Becker, de la Centrul pentru Diversitate Biologică.

Administrația Trump susține că această inversare legislativă le va permite cetățenilor americani să facă economii, în special prin scăderea prețului automobilelor noi.

De asemenea, administrația Trump susține că gazele cu efect de seră nu ar trebui tratate ca poluanți în sensul tradițional, deoarece efectele lor asupra sănătății umane sunt mai degrabă indirecte și globale decât locale și minimalizează considerabil rolul activităților umane în schimbările climatice.

Abrogarea „Endangerment finding” va declanșa o lungă bătălie judiciară

Aceste presupuneri, care ar trebui să fie incluse în textul care oficializează revocarea legii din 2009, vor fi atent analizate de organizațiile de mediu, care intenționează să le conteste în instanță. Cazul ar putea să ajungă chiar până la Curtea Supremă.

Această schimbare vine în contextul în care 2025 a ocupat locul al treilea în clasamentul celor mai călduroși ani înregistrați vreodată de meteorologi pe Pământ și că efectele schimbărilor climatice se fac deja resimțite atât în Statele Unite, cât și în restul lumii.

În pofida semnelor tangibile de poluare și încălzire a Terrei, lupta împotriva gazelor cu efect de seră a stagnat în ultimii doi ani în lumea dezvoltată din cauza investițiilor insuficiente în tehnologii cu emisii reduse de carbon, conchide AFP.