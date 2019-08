De Andreea Radu,

Trump și soția sa, Melania, au fost însă întâmpinați cu proteste în cele două orașe lovite de atacuri armate, informează buzzfeednews.com.

Într-un parc din El Paso s-au adunat zeci de manifestanți care au purtat pancarte pe care se putea citi: „Trump, căieşte-te”, „Gata cu tăcerea” sau chiar „Trump, nu eşti binevenit”.

De asemenea, în Dayton, protestatarii l-au acuzat pe președintele SUA că

că a contribuit la creșterea tensiunilor în rândul populaţiei prin retorica sa rasistă şi negativă la adresa imigranţilor.

Donald Trump a vizitat, împreună cu Prima Doamnă Melania Trump, Spitalul Miami Valley unde sunt internate persoanele rănite în atacul armat de duminică în care şi-au pierdut viaţa 9 persoane şi în care suspectul a fost ucis, incident sângeros care a avut loc la doar 13 ore după atacul armat din El Paso, soldat cu 22 de morţi, potrivit Agerpres.

Mulţimea de protestatari strânsă în faţa spitalului şi în centrul oraşului Dayton afişau pancarte pe care se putea citi „Ura nu este binevenită aici” şi „Opriţi această teroare”.

În timpul vizitei la spitalul din Dayton, Trump a discutat cu pacienţii internaţi şi a mulţumit angajaţilor spitalului pentru munca depusă.

„Dumnezeu a fost cu voi. Vreau să ştiţi că suntem cu totul alături de voi”, a declarat Trump în timpul vizitei la spital, conform purtătoarei de cuvânt a Casei Albe.

„A fost o vizită minunată şi caldă”. „Un entuziasm extraordinar şi chiar dragoste”, a scris pe Trump pe Twitter.

My time spent in Dayton and El Paso with some of the greatest people on earth. Thank you for a job well done! pic.twitter.com/TNVDGhxOpo