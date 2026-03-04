Această mișcare marchează o extindere majoră a eforturilor administrației Trump de a stăvili fluxul de narcotice din emisfera vestică.

O extindere a „Operațiunii Southern Spear”

Deși Pentagonul nu a oferit detalii tactice specifice despre natura operațiunilor terestre sau despre țintele exacte, acțiunea este văzută ca o prelungire a Operațiunii Southern Spear.

Această campanie a administrației americane s-a concentrat până acum pe interceptarea și atacarea navelor suspecte de trafic de droguri în Pacificul de Est și Marea Caraibilor – o ofensivă maritimă soldată până în prezent cu 151 de morți.

În ciuda lipsei de detalii specifice, contextul indică două ținte majore: Los Lobos și Los Choneros.

Acestea sunt două dintre cele mai puternice și violente organizații criminale din Ecuador, pe care Departamentul de Stat al SUA le-a clasificat drept organizații teroriste străine în luna septembrie a anului trecut.

Un scurt material video publicat de Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) pe rețelele de socializare a surprins trupe îmbarcându-se într-un elicopter, semnalând mobilizarea activă a forțelor.

Coordonare la cel mai înalt nivel

Anunțul operațional a venit la doar o zi după o întâlnire strategică la Palatul Guvernului din Quito. Președintele ecuadorian Daniel Noboa a primit delegația americană condusă de comandantul SOUTHCOM, generalul Francis L. Donovan.

Potrivit Președinției din Ecuador, discuțiile s-au axat pe:

  • Securizarea punctelor critice: Creșterea controalelor și coordonarea operațională în porturi și aeroporturi.
  • Informații: Îmbunătățirea schimbului de date de intelligence între cele două națiuni.
  • Securitatea emisferică: Combaterea integrată a crimei organizate transnaționale.

Generalul Donovan a lăudat forțele armate ecuadoriene, evidențiind „angajamentul lor neclintit, curajul și hotărârea” în fața violenței și corupției generate de carteluri.

La rândul său, Ministerul Apărării din Ecuador a confirmat pe platforma X intrarea într-o „nouă fază împotriva narcoterorismului și a mineritului ilegal”, promițând fermitate alături de aliații săi strategici.

Context geopolitic

Administrația președintelui Noboa a cultivat o relație solidă cu Washingtonul, bazată în special pe acorduri de securitate. Totuși, această cooperare are limitele sale pe plan intern.

Deși Statele Unite și-au manifestat interesul pentru înființarea unei baze militare permanente pe teritoriul ecuadorian, cetățenii țării au respins categoric această propunere în cadrul unui referendum organizat în luna noiembrie a anului trecut.

