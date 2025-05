Ursula von der Leyen a obținut timp suplimentar pentru UE

Trump a cedat după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus duminică că UE are nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la un acord. Ea i-a cerut să amâne tarifele până în iulie, termenul pe care îl stabilise inițial când a anunțat noile tarife în aprilie.

„Am avut o convorbire foarte plăcută și am fost de acord să o mut”, le-a declarat Trump reporterilor. „Ea a spus că ne vom întâlni rapid și vom vedea dacă putem lucra ceva”.

Von der Leyen a postat pe X că a avut o „convorbire bună” cu Trump și că UE este pregătită să avanseze rapid.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the worlds most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025

Euro și dolarul american au crescut față de yenul japonez și francul elvețian după extinderea termenului-limită. Indicii bursieri majori din SUA și acțiunile europene scăzuseră vineri, când Trump amenințase cu tarife de 50% începând cu 1 iunie.

Contextul negocierilor comerciale

Recomandări Sile Pușcaș, finanțatorul lui George Simion, afaceri cu lideri importanți ai PSD. Afaceristul și-a plasat oameni pe listele electorale ale AUR și PNL

La începutul lunii aprilie, Trump stabilise o fereastră de 90 de zile pentru negocierile comerciale între UE și SUA, care urma să se încheie pe 9 iulie. Însă vineri a răsturnat acel calendar, spunând că nu era interesat deloc de un acord.

„Nu caut un acord”, a declarat atunci Trump. „Am stabilit acordul – este la 50%”.

Trump a încercat să răstoarne economia mondială cu politicile sale comerciale, dar după ce anunțul său din aprilie privind tarifele asupra mai multor țări a provocat tulburări pe piețele financiare, și-a redus amenințările în favoarea negocierilor.

De atunci, Washingtonul a semnat un pact cu Marea Britanie și a purtat discuții cu China.

Urmărește-ne pe Google News