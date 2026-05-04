În timp ce ostilitățile se reiau în zona Strâmtorii Ormuz, cu atacuri asupra unor nave comerciale și asupra terminalului Fujairah din Emiratele Arabe Unite, Donald Trump susține totuși că regimul de la Teheran a devenit „mai maleabil” în negocieri pe fondul continuării blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Președintele american a adăugat că va trimite mai multe echipamente și trupe în Orientul Mijlociu. „Avem cel mai bun echipament. Avem materiale peste tot în lume. Avem aceste baze peste tot în lume. Toate sunt aprovizionate cu echipamente. Putem să folosim toate aceste materiale și le vom folosi, dacă vom avea nevoie”, a declarat el.

Donald Trump a scris apoi pe platforma sa Truth Social că Iranul a atacat o navă cargo sud-coreeană. În acest context, el a cerut Coreei de Sud să se alăture misiunii de apărare a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Pe de altă parte, liderul republican de la Casa Albă a anunțat că armata americană a distrus luni șase ambarcațiuni rapide iraniene.

Donald Trump a declarat anterior că Statele Unite vor ajuta navele din țări terțe care sunt blocate în Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care, înainte de declanșarea războiului, pe 28 februarie, erau transportate o cincime din hidrocarburile lumii.

În replică, Comandamentul Unificat al Iranului a avertizat forțele americane să nu intre în Strâmtoarea Ormuz și le-a transmis navelor comerciale și petrolierelor să se abțină de la orice mișcare care nu este coordonată cu armata iraniană.

Apoi, luni, Iranul a atacat un petrolier din Emiratele Arabe Unite, o navă cargo sud-coreeană și terminalul Fujairah, o rută ocolitoare pentru Strâmtoarea Ormuz. În plus, Iranul a revendicat un atac asupra unei fregate americane.