O nouă amenințare lansată de Donald Trump

Declarațiile amenințătoare au fost făcute de Trump, pe rețelele sociale, cu puțin timp înainte de ceremonia solemnă dedicată celor patru soldați americani căzuți la datorie în Orientul Mijlociu, ale căror rămășițe pământești au fost repatriate, informează CNN.

„De acum înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave în Strâmtoarea Hormuz, fie că este vorba de rachete, rachete obişnuite, drone sau orice alt dispozitiv sau armă, Statele Unite vor bombarda şi vor distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ, inclusiv cele situate lângă sau în capitala Teheran”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Trump ameninţase anterior că va viza infrastructura civilă iraniană.

Ultimele declaraţii ale lui Trump au fost făcute cu câteva ore înainte de a asista la ceremonia solemnă, de la Baza Aeriană Dover din Delaware, de repatriere a rămăşiţelor pământeşti ale celor patru soldaţi americani căzuţi în războiul din Iran. Președintele SUA s-a întâlnit în privat cu familiile acestora.

Cei patru militari omagiaţi au fost locotenentul Tyler James Feehan, sergentul-major Michael Emmanuel Swinton, sergentul Angel S. Rampersad şi soldatul Isabella Gonzales. Ordinea transferului a fost stabilită în funcţie de grad, potrivit Bazei Aeriene Dover.

Un total de 18 militari americani au fost ucişi până acum în războiul cu Iranul.

A 12-a noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului

În noaptea de miercuri spre joi. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat, într-o postare pe reţelele sociale, că armata SUA a lansat noi atacuri împotriva Iranului. Este a 12-a noapte consecutivă de atacuri ale SUA împotriva Iranului.

„Forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au finalizat (05:30 ora României – 23 iulie n.r.) o nouă serie de lovituri împotriva Iranului, pentru a 12-a noapte consecutivă. Forțele americane au lovit ținte militare iraniene, inclusiv capabilități maritime, depozite de rachete și drone, situri de supraveghere de coastă și sisteme de apărare aeriană. Atacurile reduc și mai mult capacitatea Iranului de a ataca marinarul civil și navele comerciale”, a declarat CENTCOM pe platforma X.

În luna iulie, forțele americane au vizat zeci de situri militare iraniene de pe uscat, reluând totodată blocada maritimă împotriva Iranului. Peste 50.000 de militari americani operează în tot Orientul Mijlociu.

Houthi susțin că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au afirmat joi dimineață că au lovit două petroliere saudite în Marea Roșie.

Într-o declarație, grupul militant a identificat navele vizate ca fiind Layla (IMO 9336098) și Encelia (IMO 9240172). Ambele navighează sub pavilion saudit, potrivit CNN.

Un purtător de cuvânt Houthi a declarat că navele „au încălcat blocada din Marea Roșie” și a susținut că le-au atacat cu mai multe drone și rachete.

Nava Encelia a fost „vizată în timp ce naviga în Marea Roșie”, fiind provocat „un incendiu la prova navei”, a transmis agenția oficială de știri Saudi Press Agency, citând un oficial sub protecția anonimatului din cadrul Autorității Generale de Transport.

„Toți membrii echipajului sunt în siguranță”, potrivit sursei citate. Arabia Saudită nu a comentat cu privire la cealaltă navă, Layla.

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