„Opțiunea inteligentă” a unui acord

„Am auzit că Iranul încearcă din nou să se înarmeze și, dacă acest lucru este adevărat, va trebui să-l distrugem. Îl vom distruge complet”, a afirmat Donald Trump, făcând referire la îngrijorările Israelului legate de reînarmarea Iranului.

Totodată, liderul american a subliniat că speră ca acest scenariu să fie evitat. „Am auzit că Iranul vrea să ajungă la un acord. Dacă vor un acord, aceasta este o opțiune mult mai inteligentă”, a adăugat Donald Trump.

Președintele american a mai spus că Teheranul ar fi putut încheia o înțelegere anterior, înainte de declanșarea unui atac de amploare.

Susține noi lovituri israeliene asupra Iranului, dacă acesta va respinge un nou acord nuclear

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că ar susține noi lovituri israeliene asupra Iranului în cazul în care acesta ar respinge un nou acord nuclear și ar continua dezvoltarea programelor sale nucleare și balistice.

„Aflu acum că Iranul încearcă să se întărească din nou, iar dacă este așa, va trebui să-i doborâm”, a spus el în timpul întâlnirii cu Netanyahu, la Mar-a-Lago.

Președintele american a sugerat că o intervenție ar deveni rapid inevitabilă dacă eforturile diplomatice pentru oprirea programului nuclear iranian ar eșua. „O vom face imediat”, a precizat Donald Trump, referindu-se la posibile atacuri.

Reacția Teheranului

În replică, Ali Shamkhani, principal consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis într-o postare pe platforma X că atât capacitățile balistice, cât și sistemele de apărare ale Iranului „nu pot fi descurajate și nu depind de aprobarea nimănui”.

Oficialul iranian a avertizat că „orice agresiune va primi un răspuns dur și imediat, dincolo de imaginația celor care o planifică”.

Israelul a purtat în luna iunie un conflict de 12 zile cu Iranul, timp în care, alături de Statele Unite, a bombardat instalații nucleare-cheie de pe teritoriul iranian.

Armistițiu fragil

Deși a fost instituit un armistițiu, nu există indicii privind o soluție diplomatică a conflictului dintre cele două state, iar în ambele țări circulă speculații despre o posibilă reluare a ostilităților.

Potrivit unor surse israeliene, Iranul depune eforturi intense pentru a-și reface arsenalul de rachete, care, împreună cu programul nuclear, este perceput de Israel drept o amenințare majoră.

