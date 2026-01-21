„Nu sunt vorbe în vânt”

„Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor şterge de pe suprafaţa Pământului”, a declarat președintele SUA într-un interviu pentru postul News Nation, difuzat marţi.

Anterior, generalul iranian Abolfazl Shekarchi îl ameninţase cu moartea pe liderul american, în cazul în care Washingtonul ar atenta la viața ayatollahului Ali Khamenei.

„Trump ştie că, dacă se va pune mâna pe conducătorul nostru, nu vom tăia doar acea mână, iar acestea nu sunt vorbe în vânt”, a declarat ofiţerul pentru presa de stat.

Expresia „nu vom tăia doar acea mână” este o escaladare a unei metafore comune în retorica iraniană, care se referă la riposta împotriva oricui încearcă să facă rău.

Principalul scop al amenințării este de a descuraja Statele Unite de la orice acțiune militară sau de altă natură care l-ar viza direct pe liderul suprem. Astfel de declarații sunt, de asemenea, destinate publicului intern iranian, pentru a demonstra forța și hotărârea regimului în fața „inamicului” american și pentru a consolida sprijinul popular.

Totodată, se dorește transmiterea unor „linii roșii” clare către Washington, indicând ce acțiuni ar putea provoca o ripostă extrem de severă.

SUA și Iran, decenii de ostilitate

Declarația generalului iranian este un exemplu clasic de retorică belicoasă și de amenințare directă, tipică în relațiile tensionate dintre Iran și Statele Unite.

Relațiile dintre Iran și SUA sunt marcate de decenii de ostilitate, sancțiuni, acuzații reciproce de terorism și acțiuni destabilizatoare în regiune. În timpul președinției lui Donald Trump, tensiunile au escaladat semnificativ, culminând cu retragerea SUA din acordul nuclear iranian (JCPOA) și asasinarea generalului Qassem Soleimani de către SUA.

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori cu o intervenţie militară pentru a pune capăt reprimării mişcării de contestare din 28 decembrie, una dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979.

Mai multe voci din diaspora iraniană, printre care şi cea a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi, au sugerat ca Washingtonul să întreprindă „acţiuni extrem de ţintite”, inclusiv împotriva lui Ali Khamenei.

După ce i-au fost citite mai multe mesaje critice publicate pe platforma X de liderul suprem al Iranului, președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Ali Khamenei este responsabil pentru „distrugerea totală a propriei țări” și a cerut încetarea celor 37 de ani de conducere ai ayatollahului, relatează Politico.



