„Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat Politico, în condițiile în care protestele de amploare care cereau înlăturarea regimului par să se fi diminuat.

Amenințări cu intervenția militară

În ultimele trei săptămâni, mii de protestatari din întreaga țară ar fi fost uciși, situație care l-a determinat pe Trump să lanseze în repetate rânduri amenințări cu intervenția militară.

Marți, Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue manifestațiile și să „preia controlul asupra instituțiilor”, afirmând că „ajutorul este pe drum”.

A doua zi însă, președintele american și-a nuanțat poziția, spunând că a fost informat că execuțiile ar fi încetat.

„Cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată a fost să nu mai spânzure peste 800 de oameni acum două zile”, a declarat Trump sâmbătă, întrebat despre amploarea unei posibile intervenții militare americane în Iran.

Mesajul ayatollahului Ali Khamenei

Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce Ali Khamenei a publicat pe contul său de X mai multe mesaje ostile la adresa lui Trump, acuzându-l că ar fi responsabil pentru violențele și instabilitatea din Iran.

„Îl considerăm vinovat pe președintele SUA pentru victimele, distrugerile și calomniile aduse națiunii iraniene”, a scris liderul suprem iranian.

Într-o altă postare, Khamenei l-a acuzat pe Trump că prezintă în mod eronat grupările violente drept reprezentanți ai poporului iranian, calificând acest lucru drept „o calomnie revoltătoare”.

Sfaturi pentru liderii din Iran

După ce a luat la cunoștință mesajele, Trump a susținut că actuala conducere de la Teheran se menține la putere prin represiune și violență.

„Ceea ce face acest lider, ca șef al unei țări, este să o distrugă complet și să folosească violența la niveluri fără precedent”, a afirmat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că o conducere autentică ar trebui să se concentreze pe administrarea corectă a țării, nu pe uciderea a mii de oameni pentru menținerea controlului.

„A conduce înseamnă respect, nu frică și moarte”, a subliniat președintele american.

Trump, despre Khamenei: „Este un om bolnav”

Schimbul dur de declarații evidențiază escaladarea retoricii dintre Washington și Teheran, într-un context regional tensionat, mai ales după ce Khamenei a susținut recent, într-un discurs public, că „națiunea iraniană a învins America”.

Trump a continuat atacurile la nivel personal, criticând dur atât pe liderul suprem, cât și sistemul de guvernare din Iran.

„Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să înceteze să mai omoare oameni. Iranul a devenit unul dintre cele mai rele locuri de trăit din lume din cauza unei conduceri slabe”, a transmis Donald Trump.

