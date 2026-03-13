În timp ce regimul comunist de la Havana s-ar putea teme de o invazie militară, ultimele indicii sugerează că liderul republican de la Casa Albă ia în considerare o a treia cale. Guvernul cubanez a confirmat vineri că poartă discuții cu oficiali americani.

Donald Trump vrea ca insula din apropiere să nu mai fie ostilă SUA

După capturarea lui Maduro într-o operațiune care a durat doar câteva ore, Trump a ținut piețele și aliații în suspans în legătură cu planul său de schimbare a regimului din Cuba, o insulă situată la 145 de kilometri de coasta Floridei și ai cărei lideri comuniști se opun Statelor Unite de mai multe decenii.

Unii politicieni apropiați lui Trump, cum ar fi senatorul Lindsey Graham, vorbesc public despre o acțiune militară împotriva regimului comunist. „Iranul se prăbușește, iar Cuba este următoarea”, a declarat Graham într-un interviu acordat zilele trecute pentru Fox News. Dar opțiunea militară nu este preferată de Trump în cazul Cubei.

Planul prioritizat de Donald Trump

Persoane familiarizate cu situația spun că Trump are într-adevăr un plan, iar acest plan exclude intervenția militară. Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite mizează pe intensificarea presiunilor economice pentru schimbarea conducerii regimului și deschiderea Cubei către Statele Unite. În cazul unui succes, Statele Unite ar lua, practic, locul fostei sale rivale, Uniunea Sovietică, care a susținut economic și politic Cuba până la destrămarea sa în 1991.

„Cuba va cădea destul de curând”, a declarat Trump la CNN. „Cuba este pregătită, după 50 de ani”, a insistat el.

Confruntat cu presiuni crescânde din partea Casei Albe, regimul de la Havana a anunțat vineri eliberarea a 51 de deținuți politici, sub egida Vaticanului.

Un scenariu venezuelean adaptat la Cuba

Președintele american consideră scenariul venezuelean ca un model de urmat. În Venezuela, Trump a reușit să înlăture un lider și să obțină o atitudine mai blândă față de Statele Unite de la succesorul său, care provine din același regim. Cu toate acestea, se așteaptă ca această abordare să fie ajustată la cazul Cubei.

Trump și consilierii săi vor să-l înlocuiască – pe cale pașnică – pe liderul cubanez Miguel Mario Díaz-Canel, despre care cred că a dus economia insulei în colaps și este incapabil să implementeze reformele politice și economice necesare.

Negocieri cu un membru al clanului Castro

Unul dintre posibili înlocuitori este Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro, un alt fost lider al Cubei și fratele lui Fidel Castro. Tânărul Castro, colonel în Ministerul cubanez de Interne, are legături strânse cu armata, care controlează o parte semnificativă a economiei insulei.

Administrația Trump îl consideră pe tânărul Castro un potențial lider pragmatic, care ar putea cădea la acorduri cu SUA, în timp ce Fidel și Raúl au refuzat să negocieze din motive ideologice.

Negocierile sunt purtate de congresmenul republican de Florida Mario Díaz-Balart, un apropiat al secretarului de stat Marco Rubio. Díaz-Balart a estimat săptămâna aceasta la CBS că actualul regim nu va supraviețui până la sfârșitul mandatului prezidențial al lui Trump.

Cuba, în mijlocul celei mai grave crize economice de la preluarea puterii de către comuniști

Trump a acționat similar în Venezuela, dar abia după capturarea lui Maduro. Dictatorul venezuelean a fost înlocuit cu vicepreședinta Delcy Rodriguez. Trump a lăudat-o imediat pentru cooperarea sa cu Statele Unite.

După capturarea lui Maduro, Trump a impus efectiv o blocadă petrolieră asupra Cubei, întrerupând aprovizionarea din Venezuela și Mexic. Aflată în mijlocul celei mai grave crize economice de la instalarea regimului comunist la putere, la 1 ianuarie 1959, Cuba riscă să rămână în curând fără niciun fel de combustibil.

Atragerea investițiilor în economia cubaneză ar putea fi mai dificilă decât în ​​Venezuela, deoarece insula nu dispune de resurse comparabile de petrol și resurse naturale pentru dezvoltare.

Menținerea stabilității și schimbări graduale

Totuși, Cuba i-ar putea oferi lui Trump o șansă de succes în cazul prelungirii războiului din Iran, chiar dacă nu va realiza răsturnarea completă a regimului Castro, așa cum Rubio și alții din Statele Unite își doresc de mult timp.

„Factorul cheie, atât în ​​Venezuela, cât și în Cuba, este stabilitatea. Administrația își dorește schimbarea, dar nu vrea ca aceasta să fie haotică, care să ducă la migrație în masă și să creeze mai multe oportunități pentru adversari”, a conchis Kimberly Breyer, care a deținut funcția de secretar de stat adjunct pentru emisfera vestică în primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

