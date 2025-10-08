„Primarul din Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat agenţii ICE. Guvernatorul Pritzker, la fel”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale au sosit în apropiere de Chicago, după ce preşedintele american a catalogat acest oraş drept „zonă de război”.

Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat legalitatea acestui decret, acuzându-l pe liderul republican de la Casa Albă de faptul că-şi „pedepseşte inamicii politici”.

Opoziţia acuză administrația Trump că foloseşte drept „pretext” manifestaţiile de la un centru ICE de la periferia Chicago pentru a justifica trimiterea trupelor.

O judecătoare federală însărcinată cu dosarul a stabilit o audiere pentru joi. În weekend, o judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare asemănătoare la Portland (nord-vest), un alt oraş democrat. Ea a argumentat că nu există nicio „insurecţie la Portland şi nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale”, spre deosebire de ceea ce susţine administraţia Trump.

Donald Trump critică de câteva săptămâni încoace oraşul Chicago şi agită riscul invocării Insurrection Act, o compilaţie de legi din secolele XVIII şi XIX care permite proclamarea unei stări de urgenţă ce să autorizeze folosirea forţelor armate împotriva cetăţenilor.

Donald Trump a desfăşurat deja Garda Naţională în oraşele democrate Los Angeles, Washington şi Memphis (sud), de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale.

