Podul Gordie Howe va fi deschis pe 27 iulie, după 13 ani de așteptare

Donald Trump a eliminat obstacolele în calea inaugurării Podului Internațional Gordie Howe, care leagă Canada de Michigan, după 13 ani de așteptare. Podul, care traversează Râul Detroit între Windsor (Ontario) și Detroit (Michigan), va fi inaugurat pe 27 iulie.

Trump a anunțat decizia sâmbătă pe rețeaua sa socială, Truth Social.

„Am reușit să obțin un acord mult mai bun pentru America și, făcând acest lucru, voi permite ca noul și spectaculosul Pod Internațional Gordie Howe, care leagă Detroit de Windsor, Ontario, să se deschidă pe 27 iulie, conform programului. Acordul inițial a fost inacceptabil pentru mine! Noul acord este excelent și corect. Mulțumesc și felicitări Guvernului canadian. Să avem amândoi mulți ani de succes cu această nouă și minunată realizare!”, a scris președintele SUA.

Ceremonia de inaugurare era planificată în iunie

Proiectul include un pod suspendat cu șase benzi, cu o lungime principală de 853 de metri, fiind cel mai lung de acest tip din America de Nord, cu o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri, relatează Financial Times. De-a lungul anilor, proiectul a fost un subiect sensibil în relațiile dintre SUA și Canada, care s-au deteriorat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În februarie 2026, Trump a declarat că va bloca deschiderea podului „până când Statele Unite vor fi complet compensate” de Canada, o afirmație considerată de mulți ca fiind o reacție la relațiile comerciale îmbunătățite dintre Ottawa și China.

Ceremonia de inaugurare, planificată inițial pentru luna iunie 2026, a fost amânată din cauza negocierilor suplimentare dintre administrația Trump și oficialii canadieni.

Guvernul canadian a anunțat, vineri seară, că ambele părți au convenit asupra unor „măsuri de cooperare axate pe guvernanța taxelor”, precum și asupra înființării unui fond de dezvoltare economică pe 15 ani, finanțat dintr-o parte a profitului obținut din operațiunile podului.

Ministrul canadian al infrastructurii, Gregor Robertson, a salutat avansarea proiectului, declarând că acesta va aduce beneficii economice semnificative de ambele părți ale graniței timp de generații.

„Acest proiect va crea noi oportunități, va întări economia noastră și va aduce beneficii economice de durată”, a spus Robertson.

Coridorul Detroit-Windsor este vital pentru comerțul dintre cele două țări, gestionând anual peste 4 milioane de traversări de camioane și aproape 70 de miliarde de dolari în schimburi comerciale bilaterale, conform Camerei Regionale Detroit.