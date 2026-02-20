„Având în vedere interesul uriaș manifestat, îi voi însărcina pe secretarul Apărării și pe celelalte departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și desecretizare a documentelor guvernamentale legate de viața extraterestră, de fenomenele aeriene neidentificate (UAP), de obiectele zburătoare neidentificate (OZN) și de orice alte informații conexe acestor chestiuni extrem de complexe, dar deosebit de interesante și importante. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a scris Trump pe Truth Social.

Cu câteva ore în urmă, președintele republican a afirmat că predecesorul său, democratul Barack Obama, a divulgat informații clasificate când a spus că extratereștrii chiar există. „A oferit informații clasificate, nu trebuia să facă asta”, a spus Trump, întrebat în Air Force One despre recentele afirmații ale lui Obama care au reaprins teoriile conspirației pe această temă.

Amintim că, la finalul săptămânii trecute, Obama a răspuns într-un podcast la o întrebare despre existența extratereștrilor astfel: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

Barack Obama on aliens: “Theyre real”



“But I havent seen them. Theyre not being kept at Area 51. Theres no underground facility — unless theres this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames) February 14, 2026

El a susținut că nu există „facilități subterane” în care aceștia să se ascundă. Ulterior, după reacțiile de pe net, Obama a postat un mesaj în care a susținut că a spus acele lucruri ca să se încadreze în atmosfera relaxată a podcastului.

