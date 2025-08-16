„O zi grozavă și foarte reușită în Alaska! Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, la fel și convorbirea telefonică târzie cu președintele Zelenski al Ucrainei și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul Secretar General al NATO. Toți au convenit că cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un Acord de Pace, care să încheie războiul, și nu la un simplu Acord de Încetare a Focului, care adesea nu rezistă”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

El a adăugat că Zelenski va veni la Casa Albă și că, dacă lucrurile vor decurge conform așteptărilor, atunci lucrurile se îndreaptă spre pacea din Ucraina. „Președintele Zelenski va veni la Washington, la Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul va decurge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin. Potențial, viețile a milioane de oameni vor fi salvate”, a conchis Trump.

Președintele SUA nu a explicat însă ce condiții trebuie să îndeplinească Zelenski pentru ca lucrurile să se îndrepte spre pace.

Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore vineri, 15 august, la baza militară americană din Alaska situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”.



Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

După câteva ore, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost chemat de Donald Trump la Washington și va merge acolo pe 18 august ca să discute încheierea războiului.