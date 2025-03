„Vom continua să vă ținem în siguranță, așa cum am făcut de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Suntem dispuși să investim miliarde de dolari ca să creăm noi locuri de muncă și să vă facem bogați. Și, dacă doriți, puteți deveni parte din cea mai frumoasă țară din lume, Statele Unite”, a scris liderul republican de la Casa Albă pe Truth Social.

No thanks. We do not want the Americans to become rich at the expense of our beautiful nature.



We dont want to be rich people.



We are already rich with our beautiful nature, that our ancestors have given to us.



btw. we are safe here in Greenland, so dont worry about us.… pic.twitter.com/vCwnRfdtAQ