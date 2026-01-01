Mesajele, publicate pe platforma Truth Social, se înscriu în discursul său dur privind imigrația și în atacurile repetate la adresa adversarilor politici.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analiști politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni francezi”, a scris Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă, cunoscut pentru retorica sa agresivă, și-a intensificat criticile legate de imigrația din Europa, un subiect central al discursului său încă din campania electorală din 2024.

El a susținut, fără a prezenta date concrete, că Franța se confruntă cu o creștere gravă a criminalității din cauza unei „gestionări dezastruoase” a imigrației, pe care a comparat-o cu situația din SUA în timpul mandatului lui Joe Biden, pe care l-a numit din nou „somnoros”.

Donald Trump asociază frecvent imigrația cu criminalitatea, fără a se baza pe statistici verificate.

George Clooney este cunoscut ca un susținător activ al Partidului Democrat, iar președintele republican a afirmat că actorul „a ajuns mai cunoscut pentru pozițiile sale politice decât pentru filmele sale rare și complet mediocre”.

În ceea ce o privește pe Amal Clooney, avocat specializat în drepturile omului, aceasta a făcut parte dintr-un grup de experți care a consiliat procurorul Curții Penale Internaționale în solicitarea unor mandate de arestare împotriva a doi miniștri israelieni, inclusiv Benjamin Netanyahu, precum și a trei lideri Hamas.

Această decizie a stârnit indignarea guvernului israelian și a Statelor Unite, principalul aliat militar și diplomatic al Israelului.

În Franța, naturalizarea cuplului Clooney și a celor doi copii ai lor a generat, la rândul ei, controverse, în special din cauza unor presupuse nereguli administrative.

O ministră a denunțat existența unui „dublu standard”, în contextul în care condițiile de obținere a cetățeniei franceze au fost recent înăsprite.





