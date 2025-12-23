„Am vorbit cu un om foarte de treabă, președintele Macron al Franței, și i-am spus «Emmanuel, trebuie să crești prețul medicamentelor»”, a explicat Donald Trump.

El a continuat, imitându-l pe Macron, care ar fi răspuns: „Nu, nu, nu, nu vom face asta”. Trump a adăugat: „Am spus «Emmanuel, 100% o vei face. Acceptă acum, te rog. Fii drăguț…»”. În relatarea sa, dacă Macron ar fi refuzat, Trump a amenințat: „Dacă nu o vei face, voi taxa tot ce vinde Franța în Statele Unite”.

Conform lui Trump, președintele francez ar fi cedat în cele din urmă, răspunzând: „Ah, înțeleg”. Totuși, după cum menționează Barron’s, Franța nu a anunțat nicio schimbare oficială privind prețurile medicamentelor, contrar celor spuse de liderul american.

Președintele SUA a solicitat în mai multe rânduri creșterea prețurilor medicamentelor în Europa, susținând că astfel acestea pot scădea pentru americani.

În vara lui 2023, Statele Unite și Uniunea Europeană au încheiat un acord vamal care impune taxe de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către piața americană. Cu toate acestea, nu există nicio confirmare oficială din partea Franței legată de vreo decizie în acest sens, ceea ce ridică întrebări asupra veridicității afirmațiilor lui Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE