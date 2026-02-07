Trump susține că nu a greșit și spune că a văzut doar o parte din videoclip

Potrivit declarațiilor președintelui, făcute la bordul Air Force One, acesta ar fi urmărit doar prima parte a videoclipului, care conținea acuzații false referitoare la fraudele electorale din 2020, imaginile fiind apoi distribuite de echipa sa. „M-am uitat la început. Era în regulă”, a spus Trump. „A fost o postare foarte puternică în ceea ce privește frauda electorală. Nimeni nu știa că asta era, până la urmă. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut-o și probabil ar fi avut bunul simț să o șteargă”.

Videoclipul a fost publicat joi seara târziu și a rămas vizibil pe platforma de socializare Truth Social timp de aproape 12 ore, înainte să fie șters. Casa Albă a declarat inițial că postarea a fost realizată din greșeală de un membru al personalului, însă presiunea publică și criticile venite inclusiv din partea unor republicani apropiați de Trump au determinat o schimbare de ton.

Întrebat dacă va cere scuze, Trump a răspuns tranșant: „Nu. N-am făcut nicio greșeală”. Totuși, a subliniat că dezaprobă conținutul rasist: „Bineînțeles că da”. De asemenea, liderul american a respins ideea că incidentul ar putea afecta sprijinul republicanilor în rândul alegătorilor de culoare, afirmând: „Apropo, sunt cel mai puțin rasist președinte pe care l-ați avut de mult timp”.

Critici din partea republicanilor și democraților

Videoclipul a stârnit un val de reacții, inclusiv din partea senatorului republican Tim Scott, singurul senator de culoare al Partidului Republican, care a declarat: „Mă rog să fie o făcătură, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut la Casa Albă. Președintele ar trebui să-l înlăture”.

Trump și Scott ar fi discutat despre postare vineri dimineață, înainte ca aceasta să fie eliminată oficial, potrivit declarațiilor președintelui.

Mai mulți politicieni republicani și democrați au condamnat postarea. Reprezentantul republican Mike Lawler, considerat unul dintre cei mai vulnerabili membri ai Congresului american, a calificat postarea drept „greșită și incredibil de ofensatoare” și a cerut scuze publice din partea președintelui.

Senatorii republicani Pete Ricketts și Roger Wicker au făcut și ei apeluri publice la adresa lui Trump, cerându-i să își retragă postarea și să își asume răspunderea. Wicker a declarat pe rețeaua X: „Acest lucru este total inacceptabil. Președintele ar trebui să retragă mesajul și să ceară scuze”.

Din partea democraților, liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a avut o reacție dură, catalogând comportamentul lui Trump drept „josnic, rasist și malign”. Fosta vicepreședintă Kamala Harris a criticat și ea explicația Casei Albe, considerând-o o „mușamalizare”. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a cerut ca toți republicanii să denunțe public această situație.

Trump, acuzat din nou că distribuie conținut rasist și conspiraționist

Videoclipul incriminat, care include imagini modificate digital cu Barack și Michelle Obama, a fost parte a unei serii de postări realizate de Trump între joi seară și vineri dimineață. În acea perioadă, președintele a distribuit mai multe videoclipuri cu teorii conspiraționiste despre alegerile din 2020, inclusiv acuzații false privind manipularea urnelor în Michigan.

Acesta nu este primul incident de acest fel pentru Trump. În trecut, președintele a fost criticat pentru distribuirea de conținut considerat rasist, inclusiv un videoclip realizat cu inteligență artificială, în care Barack Obama apărea arestat în Biroul Oval, sau imagini modificate digital cu liderul democrat Hakeem Jeffries în ipostaze considerate jignitoare.

