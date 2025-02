„Nu îmi vor da niciodată un Premiu Nobel pentru Pace. Este păcat. Îl merit, dar nu mi-l vor da niciodată”, le-a declarat Donald Trump reporterilor.

Trump said he deserved the Nobel Peace Prize



"But they will never give it to me," the US president complained at a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.