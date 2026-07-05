Trump a afirmat că armata și forțele de poliție sunt inundate de noi recruți, susținând că a devenit dificil să obții un loc de muncă în aceste domenii. De asemenea, și-a prezentat agenda legislativă, făcând referire la reformele electorale din cadrul Save America Act, la ordinul executiv prin care încearcă să elimine dreptul la cetățenie prin naștere și la măsurile pentru protejarea celui de-al Doilea Amendament privind dreptul de a deține arme.

În discurs, președintele a vorbit și despre intervențiile externe ale Statelor Unite, amintind operațiunea din Venezuela, în cadrul căreia forțele americane l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro, precum și loviturile lansate asupra marinei iraniene.

Trump a adus un omagiu veteranilor americani aflați pe scenă în fața unuia dintre cele mai vechi steaguri din Statele Unite, un drapel din perioada Revoluției Americane, datând din 1777, despre care a spus că a fost așezat peste sicriul lui George Washington. Printre veteranii omagiați s-au numărat participanți la Al Doilea Război Mondial, Războiul din Coreea și Războiul din Vietnam.

Un moment special al ceremoniei a fost dedicat căpitanului în retragere Ken Schubring, veteran al armatei americane în vârstă de 104 ani, care a fost martor la atacul de la Pearl Harbor și a fost aplaudat de public după ce a fost prezentat de Trump. Președintele l-a menționat și pe colonelul în retragere Paris D. Davis, decorat cu Medalia de Onoare pentru serviciul său în Războiul din Vietnam.

La finalul discursului, Trump a făcut declarații optimiste despre viitorul Statelor Unite, afirmând că „acesta este doar începutul epocii de aur a Americii” și că destinul țării este „scris de Dumnezeu”. El a glumit pe seama furtunilor care au afectat evenimentul, le-a mulțumit celor prezenți pentru că au rămas până la final și și-a încheiat discursul cu tradiționalul mesaj: „God Bless America”.