În schimbul acestei măsuri, care fusese deja catalogată de analiști drept o încălcare gravă a dreptului internațional privind libera navigație, Trump propune o alternativă economică: acorduri masive de comerț și investiții cu statele aliate din Golful Persic.

Măsura de relaxare nu se aplică însă tuturor. În timp ce aliații arabi primesc oportunități de afaceri, Iranul este vizat de o blocadă militară și comercială totală, care intră în vigoare marți, la ora 20:00 GMT (ora 23:00 a României).

Cum a fost înlocuită taxa controversată

Răzgândirea spectaculoasă a președintelui american a survenit la mai puțin de 24 de ore de la primul său anunț incendiar.

Donald Trump a explicat că decizia de a înlocui „taxa de protecție de 20% din valoarea încărcăturilor” cu noi parteneriate comerciale a fost rezultatul unor discuții extrem de productive pe care le-a purtat în regim de urgență cu liderii din Orientul Mijlociu.

În loc să taxeze unilateral transportul maritim global, Statele Unite vor semna acorduri bilaterale de investiții cu țările din regiune. Această mutare pare să fi detensionat relațiile cu aliații tradiționali din Golf, care se temeau de blocaje economice și de o escaladare fără precedent a costurilor de transport pentru petrol.

„Petrolul curge ca niciodată”

Donald Trump a folosit prilejul pentru a lăuda capacitatea militară a Statelor Unite și a transmis mulțumiri speciale echipei sale de securitate națională.

El i-a nominalizat direct pe secretarul de Război, Pete Hegseth, pe președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, Dan Caine, și pe comandantul Comandamentului Central (CENTCOM), amiralul Brad Cooper.

Potrivit președintelui american, prezența masivă a armatei SUA este singura garanție că Strâmtoarea Ormuz — cea mai importantă arteră de tranzit pentru petrolul mondial — rămâne deschisă navigației globale. Singura excepție de la această regulă de liberă circulație va fi Iranul.

Donald Trump a descris regimul de la Teheran ca fiind o „conducere mincinoasă, violentă și răuvoitoare, care își duce țara pe calea distrugerii totale”.

Din acest motiv, Pentagonul va impune o blocadă totală asupra tuturor navelor care sosesc în sau pleacă din porturile iraniene, precum și asupra oricărei ambarcațiuni care transportă mărfuri de origine iraniană.

„Petrolul curge ca niciodată, grație puterii impresionante a armatei Statelor Unite. Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene — iar asta din cauza conducerii lor mincinoase, violente și răuvoitoare. Prin urmare, vom institui o blocadă totală, dar numai asupra navelor care sosesc în sau pleacă din porturile iraniene sau care transportă orice are legătură cu mărfuri iraniene”, a transmis Donald Trump.

Teheranul reacționează dur

Tensiunile din regiune au atins din nou cote alarmante, după o scurtă perioadă de acalmie oferită de armistițiul din luna aprilie.

Reluarea recentă a bombardamentelor americane în Iran, la o scară nemaiîntâlnită de la semnarea înțelegerii, a determinat Washingtonul să se autoproclame drept „gardianul Strâmtorii Ormuz”.

Răspunsul de la Teheran nu s-a lăsat așteptat. Comandamentul Militar iranian a emis o declarație în care precizează că nu va tolera sub nicio formă „amestecul ilegal” al Statelor Unite în apele strâmtorii.

Mai mult, Iranul a lansat un avertisment direct către vecinii săi din Golful Persic, transmițându-le că orice formă de cooperare militară sau economică cu Washingtonul în această privință va fi considerată un act ostil și va atrage represalii pe măsură.

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