Discursul lui Trump a trecut în plan secund, în timp ce hashtag-ul #DiaperDon a devenit rapid popular pe Twitter, iar oamenii au început să posteze imagini și comentarii care îl ridiculizează pe președinte.

Unii s-au întrebat dacă fotografiile sunt realizate în photoshop, alții

l-au comparat pe Trump cu un bebeluș exilat la masa copiilor pentru Ziua Recunoștinței.

Actorul Mark Hamill a scris pe Twitter: „Poate că dacă înveți să te comporți, încetezi să minți pentru a submina o alegere corectă și începi să te gândești la ce este bine pentru țară în loc să te plângi despre cât de nedrept ești tratat, vei fi invitat să stai la masa băiatului cel mare.”

Alt utilizator a scris: „Poate că așa ne vom aminti de președinția lui Trump:

un copil la micuțul lui birou, în acces de furie”.

May this be how we remember the Trump presidency: a baby at his tiny little desk throwing a tantrum pic.twitter.com/T26DjF1fL4